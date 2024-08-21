İlkay'dan sonra bir veda daha! Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı - Son Dakika
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İlkay'dan sonra bir veda daha! Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı

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İlkay Gündoğan'ın ardından Bayern Münih'in kalesini koruyan 38 yaşındaki Alman file bekçisi Manuel Neuer de milli takım kariyerini noktaladı. 2009'dan beri milli takım kalesini koruyan Neuer, sosyal medya hesabından yaptığı veda açıklamasında ''Teşekkürler Almanya. Milli takım formasını giymiş olmaktan dolayı çok memnunun'' ifadelerini kullandı.

21.08.2024 19:16  Güncelleme: 20:56
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Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın kalesini koruyan Manuel Neuer, milli takıma veda etti. 38 yaşındaki kaleci kararını sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu.

"TEŞEKKÜRLER ALMANYA"

Bayern Münih'te kariyerine devam eden 38 yaşındaki kaleci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Teşekkürler Almanya. Milli takım formasını giymiş olmaktan dolayı çok memnunun" ifadelerini kullandı.

NEUER'İN MİLLİ TAKIM KARNESİ

Manuel Neuer, 2009'dan bu yana formasını Almanya Milli Takımı'nda 94 maça çıktı. Deneyimli eldiven, bu karşılaşmaların 51'inde kalesini gole kapattı. 118 gol yiyen Neuer, Almanya Milli Takımı ile 1 kez Dünya Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

İLKAY GÜNDOĞAN DA BIRAKMIŞTI

Almanya Milli Takımı'nın kaptanı İlkay Gündoğan geçtiğimiz günlerden, milli takım kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı. İlkay , veda açıklamasında "Bu yolculukta bana eşlik eden tüm taraftarlara, çalışanlara, antrenörlere ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu bir onurdu, teşekkürler Almanya" ifadelerini kullanmıştı. Almanya Milli Takımı formasıyla 82 maça çıkan 33 yaşındaki orta saha, 19 gol kaydetti.

İlkay\'dan sonra bir veda daha! Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı\'nı bıraktı

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Son Dakika Spor İlkay'dan sonra bir veda daha! Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ferhat eser: mario Gomez Neuer Toni kross müller bu isimler almanya milli takımı için efsane isimlendir 6 5 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: güle güle Manuel Neuer.. 4 2 Yanıtla
  • Çelikk: Çok üzüldüm bilemezsiniz... nokta 3 3 Yanıtla
  • Emre Acar: Bir dönem kalecilik yaptım maçları izlerken kalecilere özellikle dikkat ederim neuer benim bugüne kadar izlediğim en iyi kaleciydi karakterinden nefret etsemde volkan Demirel’de ilk 3 girer 0 1 Yanıtla

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