İlkin Aydın'ın ardından 3 voleybolcu daha polis pankartını tutmadı - Son Dakika
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Spor

İlkin Aydın'ın ardından 3 voleybolcu daha polis pankartını tutmadı

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Galatasaray Kadın Voleybol Takımı kaptanı İlkin Aydın, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde düzenlenen seremonide Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yılını kutlayan pankartı tutmadı. Aydın'ın ardından Vakıfbank kaptanı Zehra Güneş ile Eczacıbaşı forması giyen Naz Aydemir Akyol ve Simge Aköz'ün de aynı pankartı tutmadıkları görüldü.

10.04.2025 20:27
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatılan boykot çağrılarına birçok sanatçı ve sporcu destek vermiş, bunlardan biri de Galatasaray Kadın Voleybol Takımı kaptanı İlkin Aydın olmuştu.

İlkin Aydın'ın ardından 3 voleybolcu daha polis pankartını tutmadı

POLİS HAFTASIYLA İLGİLİ PANKARTI TUTMADI

Sultanlar Ligi Play-Off Yarı Finali'nde Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana arasında oynanan kritik karşılaşmada dikkat çeken bir an yaşanmıştı. Mücadele öncesi gerçekleştirilen seremoniye iki takım Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yılı için hazırlanan pankartla çıkmış, ancak Galatasaray Daikin kaptanı İlkin Aydın'ın bu pankartı tutmadığı görülmüştü.

İlkin Aydın'ın ardından 3 voleybolcu daha polis pankartını tutmadı

3 VOLEYBOLCU DAHA AYNI TAVRI SERGİLEDİ

Bu görüntünün ardından benzer bir durum Sultanlar Ligi Play-Off Yarı Finali'nin bir diğer eşleşmesi olan VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit karşılaşmasında da yaşandı. Vakıfbank kaptanı Zehra Güneş ile Eczacıbaşı forması giyen Naz Aydemir Akyol ve Simge Aköz'ün mücadele öncesindeki seremonide aynı pankartı tutmadıkları görüldü.

İlkin Aydın'ın ardından 3 voleybolcu daha polis pankartını tutmadı
İlkin Aydın'ın ardından 3 voleybolcu daha polis pankartını tutmadı
İlkin Aydın\'ın ardından 3 voleybolcu daha polis pankartını tutmadı
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Son Dakika Spor İlkin Aydın'ın ardından 3 voleybolcu daha polis pankartını tutmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • zcf795f8r9:
    Bu alçakların derdi polis filan değil dertleri vatanla milletle 115 33 Yanıtla
  • 3014885:
    halt etmişler. onlar başka şey tutsunlar anca 90 27 Yanıtla
  • Murat Aygün:
    kendilerini sporcu zanneden ukalalar 63 28 Yanıtla
  • 3475082Ak:
    bırakalım böyle ufak tefek şeyleri millet uzaya çıktı bizim derdimiz tuttu tutmadı... 28 55 Yanıtla
  • mehmet karatas:
    Vatansızlar. Polis sizin namusunuzdur 60 15 Yanıtla
  • rs202020:
    Tutmayan bu 3 voleybolcu yüzünden Polis teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü kutlamaları hüsranla bitti.. Bütün Polisler çok üzüldü.. 43 9 Yanıtla
  • Şükrü null:
    kovun milli takımdan bunları 38 11 Yanıtla
  • Sedat Keskin:
    anma ayritici bı dusunde tutmazsa tutmasın beyin yoksuklugu sadce... 21 14 Yanıtla
  • 220198:
    ne guzel hayat ya :)adamin biri orgut kuruyor mali goturuyor suclanip cezaevine giriyor adam kendisini aklamaya bile calismiyor,bu ve bunun gibi zerre vatan sevgisi olmayanlar akillarinca boyle cezaevinden cikaricaklar vay be 25 9 Yanıtla
  • Osman Yılmaz:
    sende bunları takımda tutmayacan 23 10 Yanıtla
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