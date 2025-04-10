İlkin Aydın\'ın ardından 3 voleybolcu daha polis pankartını tutmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatılan boykot çağrılarına birçok sanatçı ve sporcu destek vermiş, bunlardan biri de Galatasaray Kadın Voleybol Takımı kaptanı İlkin Aydın olmuştu.

POLİS HAFTASIYLA İLGİLİ PANKARTI TUTMADI

Sultanlar Ligi Play-Off Yarı Finali'nde Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana arasında oynanan kritik karşılaşmada dikkat çeken bir an yaşanmıştı. Mücadele öncesi gerçekleştirilen seremoniye iki takım Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yılı için hazırlanan pankartla çıkmış, ancak Galatasaray Daikin kaptanı İlkin Aydın'ın bu pankartı tutmadığı görülmüştü.

3 VOLEYBOLCU DAHA AYNI TAVRI SERGİLEDİ

Bu görüntünün ardından benzer bir durum Sultanlar Ligi Play-Off Yarı Finali'nin bir diğer eşleşmesi olan VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit karşılaşmasında da yaşandı. Vakıfbank kaptanı Zehra Güneş ile Eczacıbaşı forması giyen Naz Aydemir Akyol ve Simge Aköz'ün mücadele öncesindeki seremonide aynı pankartı tutmadıkları görüldü.