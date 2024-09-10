İmzaların atılması an meselesi! Yusuf Yazıcı, Süper Lig devine geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İmzaların atılması an meselesi! Yusuf Yazıcı, Süper Lig devine geliyor

Geniş Video İzle

Lille ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşa çıkan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri dönüyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bonservisini elinde bulunduran Yusuf ile ilgileniyor. Siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak bakan 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüşmeler başladı.

10.09.2024 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birçok yıldız ismi kadrosuna katan ve sezona fırtına gibi giriş yapan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, son olarak milli yıldızı gündemine aldı.

YUSUF YAZICI GÜNDEMDE

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşa çıkan ve henüz bir kulüple anlaşamayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı listesine ekledi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI, O DA SICAK BAKIYOR

Beşiktaş'ın Olympiakos ve Lazio ile adı anılan 27 yaşındaki 10 numaranın menajeriyle görüşmelere başladığı da gelen haberler arasında. Yusuf Yazıcı'nın yıllık ücret konusunda anlaşılması durumunda Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak baktığı da ifade ediliyor.

LILLE KARİYERİ

Yusuf Yazıcı, 2019'da kapısından girdiği son kulübü Lille'de 135 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 29 gol, 15 asistlik performans ortaya koydu. Yusuf, Frasız ekibiyle sözleşmesi olduğu sırada Trabzonspor ve CSKA Moskova'da da bir dönem kiralık olarak forma giymişti.

İmzaların atılması an meselesi! Yusuf Yazıcı, Süper Lig devine geliyor

Yusuf Yazıcı, Beşiktaş, Futbol, Lille, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İmzaların atılması an meselesi! Yusuf Yazıcı, Süper Lig devine geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Bayram Yavuz: Hani Saido Mane geliyordu Bejeke ye. Osimhen Cimbombom da :) 12 27 Yanıtla
  • Kartal: Boş transfer 21 6 Yanıtla
  • Çelikk: Aman Gelmesin Yer Yok 16 9 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin: lan hayır yaa ,Yusufu napcaz 16 7 Yanıtla
  • Alpi: 8tas batar bu gidişl.... 4 5 Yanıtla

19:33 Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
18:20 Ordu’da üvey babaanne dehşeti 2 yaşındaki torununu aşağı attı Ordu'da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı
18:15 Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş
17:45 Narin’in mezarı başındaki akrabası ’Havin’ime de böyle kıydılar’ diyerek ağıt yaktı Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı
10:25 Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi
09:55 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor
09:33 TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek
09:28 Narin’in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ’’Allah belasını versin’’ diyerek tepki gösterdi Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ''Allah belasını versin'' diyerek tepki gösterdi
09:21 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
09:06 Star Wars’ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti!
08:49 Yok artık Kerem Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor Yok artık Kerem! Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor
08:43 Sultanbeyli’de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü Sultanbeyli'de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü
08:41 İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 20:43:32. #1.11#
SON DAKİKA: İmzaların atılması an meselesi! Yusuf Yazıcı, Süper Lig devine geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement