Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor

Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe, Atletico Madrid'de top koşturan milli futbolcu Çağlar Söyüncü için girişimlerine devam ediyor.
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertlilerin sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağlamak istediği Çağlar Söyüncü'yü Atletico Madrid bonservisiyle birlikte göndermek istiyordu.
Milli futbolcunun Fenerbahçe'ye gelme konusunda ısrar etmesi ve sergilediği dik duruşun neticesinde kulübünün inadının kırıldığı öğrenildi. İspanyol devi, Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü için 2 milyon euro kiralama bedeli istiyordu. Madrid ekibi, Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü için teklif ettiği rakamlara yaklaştı.
Taraflar arasında ödeme planı üzerinde görüşmelerin devam ettiği ve son anda bir pürüz çıkmadığı takdirde anlaşmanın çok yakın olduğu öğrenildi.
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