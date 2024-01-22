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Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor

Fenerbahçe, Atletico Madrid'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler ile Atletico Madrid, anlaşma aşamasına geldi.

22.01.2024 - 21:42,  Güncelleme: 21:47
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Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe, Atletico Madrid'de top koşturan milli futbolcu Çağlar Söyüncü için girişimlerine devam ediyor.

ATLETICO BONSERVİSİYLE GÖNDERMEK İSTİYOR

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertlilerin sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağlamak istediği Çağlar Söyüncü'yü Atletico Madrid bonservisiyle birlikte göndermek istiyordu.

KULÜBÜNÜ İKNA ETTİ

Milli futbolcunun Fenerbahçe'ye gelme konusunda ısrar etmesi ve sergilediği dik duruşun neticesinde kulübünün inadının kırıldığı öğrenildi. İspanyol devi, Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü için 2 milyon euro kiralama bedeli istiyordu. Madrid ekibi, Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü için teklif ettiği rakamlara yaklaştı.

TRANSFERİ BİTMEK ÜZERE

Taraflar arasında ödeme planı üzerinde görüşmelerin devam ettiği ve son anda bir pürüz çıkmadığı takdirde anlaşmanın çok yakın olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (2)
  • Bay X: FB niye transfer yapmaya çalışıyor ki,GS gibi hakemleri bağlasınlar bir şekilde adamların her sene en az hakemler yüzünden 10 puanları var Yanıtla 5 29
  • Sedat Çelik: Belli hakemlerin kimi kolladigi 10 maçın 8 inde penalti veriliyo vara gidilmiyor Galatasaray hakemler kasap gib kesiyo Fenerbahçe takımı hakemlere laf edemez hakemler Fenerbahçeyi kolluyor zaten Yanıtla 0 0

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