Salon: 90. Yıl Spor Salonu
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Ozan Çakar, Batuhan Söylemezoğlu
Semt77 Yalovaspor: Oğulcan Baykan 4, Williams 6, Lee 11, Rupnik 7, İlkan Karaman 18, Jones 19, Gallinat 8, İsmail Kerem Gülmez 2, Mert Celep 4, Muhammed Doğan Şenli 3
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowell 14, Upson 9, Lucas 16, Lomazs 22, Sestina 9, Emircan Koşut 2, Yiğitcan Turna, Hakan Yapar 4, Thomas Akyazılı
1. Periyot: 16-13
Devre: 41-32
3. Periyot: 61-55
ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Semt77 Yalovaspor, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 82-76 yendi.
Kaynak: AA
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