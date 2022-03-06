ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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ING Basketbol Süper Ligi

06.03.2022 22:16
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Emin Moğulkoç, Duhan Köyiçi, Batuhan SöylemezoğluPınar Karşıyaka: Taylor 18, Yunus Sonsırma 3, Colson 9, M'Baye 16, Tyus 12, Berkan Durmaz, Mahir Ağva, Can Korkmaz 14, Burak Can Yıldızlı 4, Roll 7Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: German...

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Emin Moğulkoç, Duhan Köyiçi, Batuhan Söylemezoğlu

Pınar Karşıyaka: Taylor 18, Yunus Sonsırma 3, Colson 9, M'Baye 16, Tyus 12, Berkan Durmaz, Mahir Ağva, Can Korkmaz 14, Burak Can Yıldızlı 4, Roll 7

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: German 33, Lomazs 13, Altan Erol 4, Hakan Yapar 9, Emircan Koşut 2, Upson 8, Yiğitcan Turna, Thomas Akyazılı 5, Sestina 11

1. Periyot: 20-25

Devre: 44-47

3. Periyot: 63-68

5 faulle çıkan: 39.56 Hakan Yapar (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 85-83 mağlup etti.

İlk 5 dakikası 10-10 eşitlikle geçilen müsabakada 3 sayılık basketlerle etkili olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, periyodu 25-20 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında Sestina'nın 3 sayılık basketiyle aradaki farkı 8 sayıya yükselten (20-28) rakibi karşısında Can Korkmaz, Roll ve Tyus'la 32-32 eşitliği sağlayan Pınar Karşıyaka, 16. dakikada Can Korkmaz'ın 3 sayılık basketiyle 35-32 öne geçti. Kalan bölümde üstünlüğü tekrar ele geçiren konuk ekip, soyunma odasına 47-44 önde gitti.

Üçüncü periyoda etkili başlayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 25. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 50-62. Son bölümde daha etkili olan Pınar Karşıyaka, aradaki farkı 3 sayıya (63-66) indirmesine rağmen konuk takım, periyodu 68-63 üstün bitirdi.

Son periyoda 5-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, ilk dakikada 68-68 eşitliği sağladı. Rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, son 24 saniyeye 85-83 önde girdi. Pınar Karşıyaka'nın bitime 4 saniye kala Taylor'la 2 faul atışından faydalanamadığı müsabakayı Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 85-83 kazandı.

ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi

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Mustafa Kemal Atatürk, Merkezefendi, Can Korkmaz, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


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