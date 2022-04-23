ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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ING Basketbol Süper Ligi

23.04.2022 20:16
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Ali KöseoğluPınar Karşıyaka: Taylor 7, Yunus Sonsırma 6, Colson 21, M'Baye 13, Tyus 6, Mahir Ağva, Can Korkmaz, Burak Can Yıldızlı 7, Roll 10Büyükçekmece Basketbol: Miller 14, Crawford 23, Enes Berkay Taşkıran 4, Herun...

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Ali Köseoğlu

Pınar Karşıyaka: Taylor 7, Yunus Sonsırma 6, Colson 21, M'Baye 13, Tyus 6, Mahir Ağva, Can Korkmaz, Burak Can Yıldızlı 7, Roll 10

Büyükçekmece Basketbol: Miller 14, Crawford 23, Enes Berkay Taşkıran 4, Herun 13, Bruinsma 6, Kadir Bayram 10, Milosevic 6, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Mustafa Kurtuldum 2

1. periyot: 23-14

Devre: 39-38

3. periyot: 51-56

ING Basketbol Süper Ligi 29. hafta mücadelesinde Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 78-70 yendi.

Büyükçekmece Basketbol'un 10. galibiyetine ulaştığı ligde, Pınar Karşıyaka 12. yenilgisini yaşadı.

ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi

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Mustafa Kemal Atatürk, Emin Moğulkoç, Karşıyaka, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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