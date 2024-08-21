ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 Sezonu Fikstürü Çekildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 Sezonu Fikstürü Çekildi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nde 2024-2025 Sezonu Fikstürü Çekildi

Melikgazi Kayseri Basketbol, sezonu iç saha maçıyla açacak. Yeni sezon 28 Eylül'de başlayacak.

21.08.2024 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi. Melikgazi Kayseri Basketbol, sezonu iç saha maçıyla açacak. Yeni sezon 28 Eylül'de başlayacak.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon fikstürü belirlendi. Melikgazi Kayseri Basketbol sezonu iç saha maçıyla açacak 2024-2025 sezonunda ilk hafta karşılaşmasında sahasında Bursa ANT Spor'u konuk edecek sarı-kırmızılı ekip, ilk yarının son maçını ise deplasmanda Beşiktaş maçıyla noktalayacak. Sarı-kırmızılılar 7. hafta Fenerbahçe ve 8. hafta Emlak Konut müsabakalarını evinde oynayacakken ligin 10.haftasını ise BAY olarak geçecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü Şube Sorumlusu Ahmet Bozbey katıldı. Melikgazi Kayseri Basketbol'un 13. haftalık ilk yarı lig fikstürü şöyle:

1. Hafta Bursa ANTSpor (İ)

2. Hafta BOTAŞ (D)

3. Hafta Zonguldakspor Basket 67(İ)

4. Hafta Galatasaray (D)

5. Hafta Tarsus Spor (İ)

6. Hafta OGM Ormanspor (D)

7. Hafta Fenerbahçe (İ)

8. Hafta Emlak Konut (İ)

9. Hafta Bodrum Basketbol (D)

10. Hafta BAY

11. Hafta ÇBK Mersin (D)

12. Hafta Nesibe Aydın (İ)

13.Hafta Beşiktaş (D) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Basketbol, kayseri, Eylül, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 Sezonu Fikstürü Çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
22:33 Galatasaray’dan kabus gibi başlangıç Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti Galatasaray'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti
21:57 Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar’a kapıyı gösterdi Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar'a kapıyı gösterdi
21:34 ’’Ayakkabı dağıtımı’’ ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi’nden yanıt ''Ayakkabı dağıtımı'' ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi'nden yanıt
21:19 Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş
20:37 Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 14:15:36. #1.12#
SON DAKİKA: ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 Sezonu Fikstürü Çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement