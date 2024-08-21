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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi. Melikgazi Kayseri Basketbol, sezonu iç saha maçıyla açacak. Yeni sezon 28 Eylül'de başlayacak.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon fikstürü belirlendi. Melikgazi Kayseri Basketbol sezonu iç saha maçıyla açacak 2024-2025 sezonunda ilk hafta karşılaşmasında sahasında Bursa ANT Spor'u konuk edecek sarı-kırmızılı ekip, ilk yarının son maçını ise deplasmanda Beşiktaş maçıyla noktalayacak. Sarı-kırmızılılar 7. hafta Fenerbahçe ve 8. hafta Emlak Konut müsabakalarını evinde oynayacakken ligin 10.haftasını ise BAY olarak geçecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü Şube Sorumlusu Ahmet Bozbey katıldı. Melikgazi Kayseri Basketbol'un 13. haftalık ilk yarı lig fikstürü şöyle:

1. Hafta Bursa ANTSpor (İ)

2. Hafta BOTAŞ (D)

3. Hafta Zonguldakspor Basket 67(İ)

4. Hafta Galatasaray (D)

5. Hafta Tarsus Spor (İ)

6. Hafta OGM Ormanspor (D)

7. Hafta Fenerbahçe (İ)

8. Hafta Emlak Konut (İ)

9. Hafta Bodrum Basketbol (D)

10. Hafta BAY

11. Hafta ÇBK Mersin (D)

12. Hafta Nesibe Aydın (İ)

13.Hafta Beşiktaş (D) - KAYSERİ