ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nde play-off çeyrek final maç programı belli oldu

Bursaspor Kulübü, Kırklarelispor maçı biletlerini satışa çıkardı

Bursaspor Kulübü, 23 Mart Cumartesi günü oynanacak olan Kırklarelispor maçı biletlerinin satışa çıktığını duyurdu. Bilet fiyatları ise Güney Kale Arkası Tribünü için 50 TL, Doğu Üst Tribünü için 75 TL, Doğu Alt Tribünü için 100 TL, VIP Tribünü için 200 TL, Batı Alt Tribünü için 250 TL ve 1963 Tribünü için 500 TL olarak belirlendi.