İngiltere, EURO 2024'e Favori Olarak Gidiyor - Son Dakika
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İngiltere, EURO 2024'e Favori Olarak Gidiyor

İngiltere, EURO 2024\'e Favori Olarak Gidiyor

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024'e katılacak İngiltere, kadro değeri ve formda oyuncularıyla favoriler arasında gösteriliyor. İngiltere, elemelerde lider olarak turnuvaya katılma hakkı kazandı. Genç ve tecrübeli oyunculardan oluşan kadrosuyla İngiltere, tarihindeki en iyi şansını yakalamaya çalışacak.

05.06.2024 11:05
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Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak İngiltere, kadro değeri ve formda oyuncularıyla turnuvanın favorileri arasında gösteriliyor.

FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğu bulunan İngiltere, henüz Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşamadı.

Organizasyona 11. defa katılacak İngilizler, C Grubu'nda Slovenya, Sırbistan ve Danimarka ile karşılaşacak.

Kupaya katılma mücadelesi

EURO 2024 Elemeleri'nde C Grubu'nda yer alan İngiltere; İtalya, Ukrayna, Kuzey Makedonya ve Malta ile mücadele etti.

İtalya ve Ukrayna gibi zorlu ekiplerin yer aldığı grubu lider tamamlayan İngiltere, iddiasını da ortaya koydu.

Grubunda hiç mağlup olmayan, 6 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan İngiltere, 22 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü.

Teknik direktörlüğünü Gareth Southgate'in yaptığı İngiltere'nin grup maçları şöyle:

İtalya-İngiltere: 1-2

İngiltere-Ukrayna: 2-0

Malta-İngiltere: 0-4

İngiltere-Kuzey Makedonya: 7-0

Ukrayna-İngiltere: 1-1

İngiltere-İtalya: 3-1

İngiltere-Malta: 2-0

Kuzey Makedonya-İngiltere: 1-1

Kadrosu çok formda

İngiltere, Avrupa Şampiyonası'na son dönemlerdeki en kaliteli ve formda kadrosuyla katılacak.

Birçok yıldız oyuncuyu barındıran kadro, değer açısından da ön plana çıkıyor.

Transfermarkt verilerine göre İngiltere'de Real Madridli Jude Bellingham 180, Manchester City'nin genç yıldızı Phil Foden 150, Arsenal'in yıldızlarından Bukayo Saka 140 ve Declan Rice 120 milyon avroluk piyasa değerine sahip.

Öte yandan İngilizler, kadrosunda John Stones (30), Kyle Walker (34), Kieran Trippier (33) ve Hary Kane (30) gibi tecrübeli oyuncuları da bulunduruyor.

Genç yıldızlar ön planda

İngiltere, genel olarak genç oyunculardan kurulu bir kadroyla şampiyonaya katılacak.

Everton'ın stoperi Jarrad Branthwaite (21), Burnley kalecisi James Trafford (21), Crystal Palace'dan Marc Guehi (23), Liverpool'dan Jarell Quansah (21), Manchester United'dan Kobbie Mainoo (19), Liverpool'dan Curtis Jones (23), Crystal Palace'tan Adam Wharton (20), Real Madrid'den Jude Bellingham (20), Chelsea'den Cole Palmer (22), Newcastle United'dan Anthony Gordon (23) ve Arsenal'den Bukayo Saka (22), kadroda olması beklenen genç isimler arasında yer alıyor.

Kadro

İngiltere'nin geniş kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Dean Henderson, Marc Guehi, Adam Wharton, Eberechi Eze (Crystal Palace), Jordan Pickford, Jarrad Branthwaite (Everton), Aaron Ramsdale, Declan Rice, Bukayo Saka (Arsenal), James Trafford (Burnley), Lewis Dunk (Brighton), Joe Gomez, Jarell Quansah, Trent Alexander-Arnold, Curtis Jones (Liverpool), Ezri Konsa, Ollie Watkins (Aston Villa), Harry Maguire, Luke Shaw, Kobbie Mainoo (Manchester United), John Stones, Kyle Walker, Phil Foden, Jack Grealish (Manchester City), Kieran Trippier, Anthony Gordon (Newcastle United), Conor Gallagher, Cole Palmer (Chelsea), Jude Bellingham (Real Madrid), Jarrod Bowen (West Ham United), Harry Kane (Bayern Münih), James Maddison (Tottenham), Ivan Toney (Brentford).

Turnuva geçmişi

İngiltere, organizasyonda 11. kez mücadele verecek.

Futbolun beşiği olarak gösterilen ve tarih boyunca önemli kadrolara sahip olan İngiltere, FIFA Dünya Kupası şampiyonluğuna rağmen henüz Avrupa şampiyonluğuna ulaşamadı.

En büyük başarısını 2020'de final oynarak yakalayan İngilizler, 1968 ve 1996'da yarı final gördü.

İngiltere, 2004 ve 2012'de de çeyrek final oynadı.

Maç takvimi

İngiltere'nin EURO 2024 C Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

16 Haziran:

22.00 Sırbistan-İngiltere

20 Haziran:

19.00 Danimarka-İngiltere

25 Haziran:

22.00 İngiltere-Slovenya

Kaynak: AA

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