Nusret'in Fenerbahçe çağrısına Fransız yıldız Kante'den cevap: Hayır ben Beşiktaş'ı tutuyorum

Premier Lig devi Chelsea'nin orta sahadaki yıldızı N'Golo Kante, Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran bir diyalog yaşadı. Nusret Gökçe'nin Londra'daki restoranına giden Fransız futbolcu, ünlü şefin " Fenerbahçe'ye gel" çağrısına "Hayır, hayır. Türkiye'de Beşiktaş'ı tutuyorum" yanıtını verdi.
Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'ye de gelen ve yakın arkadaşı olan Kasımpaşa forması giyen Fode Koita'yı ziyaret eden N'Golo Kante, bu sezon Chelsea formasıyla yalnızca 2 maça çıkabildi. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2022 Dünya Kupası'nda da forma giyemeyecek.
Profesyonel futbolculuk kariyerine 2010 yılında Boulogne ile başlayan Kante, 2013 yılında Fransız ekibi Caen'in yolunu tutmuştu. 2 yıl sonra 9 milyon euroya İngiliz ekibi Leicester'ın yolunu tutan Fransız futbolcu, 1 yıl sonra ise tam 35.8 milyon Euro bedelle Chelsea'ye imza atmıştı.
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