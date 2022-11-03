Nusret'in Fenerbahçe çağrısına Fransız yıldız Kante'den cevap: Hayır ben Beşiktaş'ı tutuyorum - Son Dakika
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Nusret'in Fenerbahçe çağrısına Fransız yıldız Kante'den cevap: Hayır ben Beşiktaş'ı tutuyorum

03.11.2022 11:14

Sakatlığı nedeniyle Fransa'yı 2022 Dünya Kupası'nda yalnız bırakacak olan N'Golo Kante, Londra'da ünlü Türk şef Nusret'le bir araya geldi. Kante, Nusret'in, "Fenerbahçe'ye gel" çağrısına, "Hayır, hayır. Türkiye'de Beşiktaş'ı tutuyorum" şeklinde yanıt verdi.

Premier Lig devi Chelsea'nin orta sahadaki yıldızı N'Golo Kante, Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran bir diyalog yaşadı. Nusret Gökçe'nin Londra'daki restoranına giden Fransız futbolcu, ünlü şefin " Fenerbahçe'ye gel" çağrısına "Hayır, hayır. Türkiye'de Beşiktaş'ı tutuyorum" yanıtını verdi.

CHELSEA FORMASINI BU YIL YALNIZCA 2 MAÇTA GİYEBİLDİ

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'ye de gelen ve yakın arkadaşı olan Kasımpaşa forması giyen Fode Koita'yı ziyaret eden N'Golo Kante, bu sezon Chelsea formasıyla yalnızca 2 maça çıkabildi. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2022 Dünya Kupası'nda da forma giyemeyecek.

35.8 MİLYON EURO BEDELLE İNGİLİZ DEVİ TRANSFER OLMUŞTU

Profesyonel futbolculuk kariyerine 2010 yılında Boulogne ile başlayan Kante, 2013 yılında Fransız ekibi Caen'in yolunu tutmuştu. 2 yıl sonra 9 milyon euroya İngiliz ekibi Leicester'ın yolunu tutan Fransız futbolcu, 1 yıl sonra ise tam 35.8 milyon Euro bedelle Chelsea'ye imza atmıştı.

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