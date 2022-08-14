Futbol dünyası bu görüntüyü konuşuyor! Antonio Conte ile Thomas Tuchel birbirine girdi - Son Dakika
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Futbol dünyası bu görüntüyü konuşuyor! Antonio Conte ile Thomas Tuchel birbirine girdi

14.08.2022 21:25

İngiltere Premier Lig'de Chelsea ile Tottenham arasında oynanan maçın bitiş düdüğünün ardından iki takımın teknik direktörleri Thomas Tuchel ile Antonio Conte sert anlar yaşadı. Yaşanan olay sosyal medyada dünya gündemine oturdu.

Chelsea ile Tottenham Hotspur, Premier Lig'in 2. haftasında Stamford Bridge'te karşı karşıya geldi. Londra derbisi 2-2 sona erdi. Mücadelede 2 teknik direktör arasında ise sert anlar yaşandı.

BURUN BURUNA GELDİLER

1-0 yenik durumdayken takımı beraberlik golünü atınca Chelsea yedek kulübesine doğru sevinç gösterisi yapan Conte olayların fitilini ateşledi. Chelsea Teknik Direktörü Tuchel, İtalyan hocaya tepki gösterirken ikili burun buruna geldi.

Dev derbide inanılmaz görüntüler! Dünya, Conte ile Tuchel arasındaki kavgayı konuşuyor
Görüntü: Beinsports
Dev derbide inanılmaz görüntüler! Dünya, Conte ile Tuchel arasındaki kavgayı konuşuyor
Görüntü: Beinsports
Dev derbide inanılmaz görüntüler! Dünya, Conte ile Tuchel arasındaki kavgayı konuşuyor
Görüntü: Beinsports
Dev derbide inanılmaz görüntüler! Dünya, Conte ile Tuchel arasındaki kavgayı konuşuyor
Görüntü: Beinsports
Dev derbide inanılmaz görüntüler! Dünya, Conte ile Tuchel arasındaki kavgayı konuşuyor
Görüntü: Beinsports
Dev derbide inanılmaz görüntüler! Dünya, Conte ile Tuchel arasındaki kavgayı konuşuyor
Görüntü: Beinsports
Dev derbide inanılmaz görüntüler! Dünya, Conte ile Tuchel arasındaki kavgayı konuşuyor
Görüntü: Beinsports
Dev derbide inanılmaz görüntüler! Dünya, Conte ile Tuchel arasındaki kavgayı konuşuyor
Görüntü: Beinsports
Dev derbide inanılmaz görüntüler! Dünya, Conte ile Tuchel arasındaki kavgayı konuşuyor
Görüntü: Beinsports

TUCHEL, CONTE'NİN ELİNİ BIRAKMADI

90+6. dakikaya 2-1 yenik durumda giren Tottenham Hotspur, Harry Kane'in golüyle son dakikada beraberliği yakaladı. Maçın son düdüğüyle birlikte Conte, Tuchel'in elini sıktı. Ancak Alman hoca, Conte'nin elini bırakmadı ve kendisine doğru çekti. Bu hareketin ardından ortalık bir anda karıştı. Teknik heyet ve futbolcular araya girerken ikili güçlükle ayrıldı.

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Thomas Tuchel, Antonio Conte, Tottenham, Chelsea, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol dünyası bu görüntüyü konuşuyor! Antonio Conte ile Thomas Tuchel birbirine girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futbol dünyası bu görüntüyü konuşuyor! Antonio Conte ile Thomas Tuchel birbirine girdi - Son Dakika
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