Chelsea ile Tottenham Hotspur, Premier Lig'in 2. haftasında Stamford Bridge'te karşı karşıya geldi. Londra derbisi 2-2 sona erdi. Mücadelede 2 teknik direktör arasında ise sert anlar yaşandı.
1-0 yenik durumdayken takımı beraberlik golünü atınca Chelsea yedek kulübesine doğru sevinç gösterisi yapan Conte olayların fitilini ateşledi. Chelsea Teknik Direktörü Tuchel, İtalyan hocaya tepki gösterirken ikili burun buruna geldi.
90+6. dakikaya 2-1 yenik durumda giren Tottenham Hotspur, Harry Kane'in golüyle son dakikada beraberliği yakaladı. Maçın son düdüğüyle birlikte Conte, Tuchel'in elini sıktı. Ancak Alman hoca, Conte'nin elini bırakmadı ve kendisine doğru çekti. Bu hareketin ardından ortalık bir anda karıştı. Teknik heyet ve futbolcular araya girerken ikili güçlükle ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Futbol dünyası bu görüntüyü konuşuyor! Antonio Conte ile Thomas Tuchel birbirine girdi - Son Dakika