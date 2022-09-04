Manchester United, sahasında Arsenal'i 3-1 mağlup etti!

Manchester United ile Arsenal, Premier Lig'in 6. haftasında Old Trafford'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

RASHFORD DUBLE YAPTI

Karşılaşmada Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Antony, 66, ve 75. dakikada Rasford kaydetti. Ligde oynadığı ilk 2 maçından mağlubiyetle ayrılan Manchester United son 4 maçını da kazanarak puanını 12'ye yükseltti ve 5. sıraya yerleşti.

ARSENAL'E İLKİ YAŞATTILAR

Premier Lig'e bu sezon Arteta yönetiminde fırtına gibi başlayarak 5'te 5 yapan Arsenal ise Manchester United'a kaybederek, ilk yenilgisini aldı.