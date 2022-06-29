İspanyol antrenör Lluis Planaguma Ramos ile de galibiyet özlemine son veremeyen Vissel Kobe, nisan ayında Lotina ile anlaşmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › İniesta'nın forma giydiği Vissel Kobe, 3 ayda 3 teknik direktör değiştirdi - Son Dakika

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