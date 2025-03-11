İnönü Belediyesi Spor Kulübü Oryantiring Şampiyonası'ndan Madalya ile Döndü - Son Dakika
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İnönü Belediyesi Spor Kulübü Oryantiring Şampiyonası'ndan Madalya ile Döndü

İnönü Belediyesi Spor Kulübü Oryantiring Şampiyonası\'ndan Madalya ile Döndü

Eskişehir İnönü Belediyesi Spor Kulübü, Antalya'da düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonası 3. Kademe Yarışları'nda başarılı bir performans sergileyerek madalya kazandı. Sporcularından Elif Gökçe Avcı Ataman iki birincilik, Hüseyin Cem Ataman bir birincilik ve bir üçüncülük elde etti.

11.03.2025 16:37  Güncelleme: 16:39
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İnönü Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Oryantiring Şampiyonası 3. Kademe Yarışlarından madalya ile döndü.

Eskişehir İnönü Belediyesi Spor Kulübü'ne bağlı sporcular, Türkiye Oryantiring Şampiyonası'ndan madalya kazandı. Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Oryantiring Şampiyonası 3. Kademe Yarışları, Türkiye'nin dört bir yanından gelen bin 259 sporcu kıyasıya mücadele etti. Orta mesafe ve sürat yarışlarının yer aldığı şampiyonada İnönü Belediyesi Oryantiring sporcularından Elif Gökçe Avcı Ataman kadınlar kategorisinde iki birincilik, Hüseyin Cem Ataman E21A kategorisinde bir birincilik ve bir üçüncülük, Ayşe Akın Özdemir ise K35 kategorisinde dördüncülük ve beşincilik dereceleriyle İnönü Belediye Spor Kulübünü temsil etti. 19-21 Nisan'da Manisa Akhisar'da yapılacak olan yarışlar için hazırlık çalışmalarına başlayan İnönü Belediyesi sporcuları, verdiği destekten dolayı İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'ya teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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