Inter, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor - Son Dakika
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Inter, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor

06.07.2023 15:09

Fenerbahçe'nin genç yetenekleri Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Real Madrid'in Arda Güler'i transfer etmesinin ardından Inter, Ferdi Kadıoğlu için harekete geçti. Ajax, Newcastle ve Napoli'nin de ilgilendiği 23 yaşındaki futbolcunun, İtalyan devi Inter'e transfer olabileceği iddia ediliyor.

Fenerbahçe'nin genç yıldızları Avrupa devlerinin gözünü kamaştırmaya devam ediyor. Real Madrid'in Arda Güler'i transfer etmesi sonrası Inter de Ferdi Kadıoğlu için harekete geçti.

INTER, FERDİ'Yİ İSTİYOR

Ajax, Newcastle ve Napoli adı anılan Ferdi Kadıoğlu için sürpriz bir şekilde Inter devreye girdi. Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği İtalyan devinin, 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

48 MAÇTA FORMA GİYDİ

Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 48 resmi maça çıktı. Genç yıldız bu karşılaşmalarda takımına 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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YORUMLAR (1)
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Internazionale, Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Inter, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Inter, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor - Son Dakika
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