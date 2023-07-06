Inter, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor

Fenerbahçe'nin genç yıldızları Avrupa devlerinin gözünü kamaştırmaya devam ediyor. Real Madrid'in Arda Güler'i transfer etmesi sonrası Inter de Ferdi Kadıoğlu için harekete geçti.

INTER, FERDİ'Yİ İSTİYOR

Ajax, Newcastle ve Napoli adı anılan Ferdi Kadıoğlu için sürpriz bir şekilde Inter devreye girdi. Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği İtalyan devinin, 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

48 MAÇTA FORMA GİYDİ

Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 48 resmi maça çıktı. Genç yıldız bu karşılaşmalarda takımına 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.