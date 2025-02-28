İran\'da derbi kazanan İsmail Kartal\'dan bomba sözler: Türkiye\'de de kazanırdım

Spor

Öcalan\'ın yanındaki üç kişinin kim olduğu ortaya çıktı

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'ın İran Pers Körfez Pro Ligi'nde çalıştırdığı Persepolis, derbide İstiklal'i 2-1 yendi.

"TÜRKİYE'DE DE KAZANIRDIM"

Karşılaşmanın ardından Tahran derbisini kazanan İsmail Kartal, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kartal, Türkiye'de de çıktığı derbilerin çoğunu kazanmış bir antrenör olduğunu söyledi.

İsmail Kartal açıklamasında, "Ben Türkiye'de de çıktığım derbilerin çoğunu kazanmış biriyim. Burada da ilk derbimi kazandığım için mutluyum. İnşallah böyle devam edeceğiz." dedi.

"ZAFER İÇİN DEDİĞİMİZİ YAPIN DEDİM"

İstiklal ile oynadıkları derbiye iyi hazırlandıklarının da altını çizen Kartal, "Son iki günde çocukların maça ne kadar hazır olduğunu gördüm. Ben onlara 'Sadece işinizi yapın, futbolumuzu oynayalım. Zafer için dediğimizi yapın' dedim. Yaptılar ve galip geldik." dedi.

DERBİ KARNESİ GÖZ DOLDURUYOR

İsmail Kartal, Fenerbahçe ile üç ayrı dönemde Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı mücadele etmişti. Beşiktaş'a karşı oynanan 5 lig maçında 4 galibiyet elde eden Kartal, 1 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı.

Ayrıca, Fenerbahçe'nin başında Galatasaray'a karşı 6 maça çıkan Kartal, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Son 9 derbi maçında ise Kartal'ın takımı mağlubiyet yaşamadı.