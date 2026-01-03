İrfan Can Kahveci\'den Mert Hakan Yandaş paylaşımı

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, cezaevinde bulunan takım arkadaşı Mert Hakan Yandaş için destek mesajı paylaştı. Milli futbolcunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
İrfan Can Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mert Hakan Yandaş'a moral verdi. Tecrübeli futbolcu mesajında şu ifadeleri kullandı: "En yakın zamanda özgürlüğüne kavuşacaksın inşallah kardeşim, seni çok seviyoruz"
İrfan Can Kahveci'nin bu mesajı kısa sürede futbol kamuoyunda yankı uyandırırken, Fenerbahçeli taraftarlardan da yoğun destek yorumları geldi.
Öte yandan İrfan Can'ın paylaşımının ardından Çağlar Söyüncü'den de Mert Hakan'a destek paylaşımı geldi.
