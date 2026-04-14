Üye Girişi
Son Dakika Logo

İrfan Can Kahveci'nin aklı Fenerbahçe'de: Açık açık "Geri dönmek istiyorum" dedi

Haberin Videosunu İzleyin
14.04.2026 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Kasımpaşa formasıyla Göztepe maçının ardından konuşan İrfan Can Kahveci, sözleşmesinin sürdüğünü hatırlatarak “Hedefim Fenerbahçe’ye dönmek” derken, Dünya Kupası için de formunu en üst seviyeye çıkarmaya çalıştığını söyledi.

Fenerbahçe’nin devre arasında Kasımpaşa’ya kiraladığı milli futbolcu İrfan Can Kahveci, Göztepe ile oynanan ve 3-3 sona eren maçın ardından geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“HEDEFİM FENERBAHÇE’YE DÖNMEK”

Karşılaşma sonrası konuşan deneyimli oyuncu, sarı-lacivertli kulübe geri dönmek istediğini açıkça dile getirdi. İrfan Can, “Sözleşmem devam ediyor. Fenerbahçe de devam etmek isterse hedefim sezon başında geri dönmek” ifadelerini kullandı.

DÜNYA KUPASI VURGUSU

Milli futbolcu, öncelikli hedeflerinden birinin de Dünya Kupası olduğunu belirtti. Bu doğrultuda yoğun bir şekilde çalıştığını vurgulayan Kahveci, “Kendimi hazır tutmam gerekiyor. Çok çalışıyorum, daha iyi bakıyorum kendime. İnşallah Dünya Kupası kadrosunda da olurum” dedi.

KASIMPAŞA PERFORMANSI

30 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa formasıyla bu sezon 11 maçta 1 gol atarken 3 de asist yaptı. İrfan Can Kahveci’nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi ise 2028 yılına kadar devam ediyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 17:19:30. #.0.5#
SON DAKİKA: İrfan Can Kahveci'nin aklı Fenerbahçe'de: Açık açık "Geri dönmek istiyorum" dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.