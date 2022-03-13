İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'nin şampiyonu Gölcük oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'nin şampiyonu Gölcük oldu

13.03.2022 17:19

İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi final maçında İstanbul Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübünü 4-1 yenen Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü, şampiyonluğa ulaştı.

İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi final maçında İstanbul Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübünü 4-1 yenen Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü, şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) tarafından organize edilen İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu şampiyonluk maçı Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü ile İstanbul Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü arasında Mersin Stadı'nda oynandı.

Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü, karşılaşmanın 20. dakikasında Mete Kılıç'ın gölüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı da bu skorla üstün tamamladı. Gölcük, 68 ve 76. dakikalarda Mete Kılıç, 86. dakikada ise Murat Bek'in golleriyle skoru 4-0'a getirirken, İstanbul Çekmeköy Belediyesi 90. dakikada Zindan Altın'la fileleri havalandırıp, maçın sonucunu 4-1 olarak belirledi.

Müsabakada "hat-trick" yapan Mete Kılıç, takımının şampiyonluğuna önemli katkı sağladı.

Maçın ardından kupa ve madalya töreni düzenlendi.

Karşılaşmayı, Mersin Valisi Ali İhsan Su, TİESF Başkanı Kerim Vural ve Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir de izledi.

İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'nin şampiyonu Gölcük oldu
İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'nin şampiyonu Gölcük oldu
İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'nin şampiyonu Gölcük oldu
İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'nin şampiyonu Gölcük oldu

YORUMLAR
500
Galatasaray Futbol Takımı, İstanbul'a döndü Galatasaray Futbol Takımı, İstanbul'a döndü Son Dakika | Yeni Malatyaspor Futbol Kulübü Başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da kaza yaptı Son Dakika | Yeni Malatyaspor Futbol Kulübü Başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da kaza yaptı

Çekmeköy Belediyesi, İstanbul, Futbol, Gölcük, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'nin şampiyonu Gölcük oldu - Son Dakika


Son Dakika
17:28 Taraftarlar Neymar ve Messi'ye öfkeli! Maç boyunca protesto sesleri yükseldi
17:08 Rıdvan Dilmen tarih verdi! Trabzonspor'un şampiyonluğu hakkında açıklama yaptı: Matematiksel olarak garantiler
17:04 Mutlu güne gölge düşüren olay! Gelin arabasının önünü kesen adam, parayı beğenmeyince kaputta yolculuk yaptı
16:20 New York Times muhabiri Brent Renaud Ukrayna'da öldürüldü
16:09 Susurluk itirafçısı Ayhan Çarkın: Yeşil yaşıyor
16:04 Kayserispor taraftarları Hikmet Karaman'ı istifaya davet etti!
15:57 Son dakika! Putin, Ukrayna'nın Volnovakha kentini bombaladı! Artık öyle bir şehir haritada yok
15:45 Tipiye yakalanan imam son çare olarak kıyafetlerini yaktı!
15:44 Cinsel istismar iddiasıyla gündeme gelmişti! Cicişler'den Ceyda Ersoy sessizliğini bozdu
15:37 Lemina itiraf etti: Fatih Terim hayatımı tamamen değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 17:54:02. #1.12#
SON DAKİKA: İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'nin şampiyonu Gölcük oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement