İskenderun\'da Atatürk Koşusu düzenlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gidişinin 104. yıl dönümü dolayısıyla 88. Büyük Atatürk Koşusu düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen koşuya farklı yaş gruplarında 120 sporcu katıldı. Atatürk Bulvarı üzerinde düzenlenen koşu; küçükler, yıldız ve gençler kız ve erkekler katagorilerinde gerçekleşti. Küçükler kategorisinde, Irmak Su Batmaz ve erkeklerde İbrahim Tolga Aracı birinciliği elde etti. Yıldızlar kategorisinde, Zeynep Taze ve Joh Mahlol birinciliği elde etti. Gençler kategorisinde ise Eylül Karadere ve Mevlüt Helli bitiş çizgisine ilk gelenler oldu.

Yarışmaların ardından kazananlara madalya ve kupaları İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel tarafından verildi.

"Koşu bu hafta içerisinde Türkiye'de bütün illerinde ve ilçelerinde yapıldı"

6 ilçede koşu düzenlediğini ifade eden Gündel, "Koşu bu hafta içerisinde Türkiye'de bütün illerinde ve ilçelerinde yapıldı. Biz de Hatay ilimiz İskenderun ilçemiz olarak bu faaliyeti yoğun bir katılımla gençlerimizle coşkulu bir şekilde geçirdik. Bütün yaptığımız faaliyetlerin bu şekilde olmasını her zaman temenli ediyoruz. Katılan arkadaşlarımıza, gençlerimize teşekkür ediyoruz başarılar diliyoruz" dedi.

"Kazandığım için mutluyum"

İskenderun'da Atatürk koşusu genç kızlar kategorisinde birinciliği egale eden Eylül Karadere, "Yarışmaya ilk başlarında kendimi kötü hissettim. Arkadaşlarımın benden hızlı olduğunu düşündüm. Yarış başladıktan sonra kazanacağıma inandım ve kendimi motive ederek yarışmayı birinci olarak tamamladım. Kazandığım için mutluyum" şeklinde konuştu. - HATAY