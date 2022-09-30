SPOR İskenderun, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde iddialı - Son Dakika
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SPOR İskenderun, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde iddialı

30.09.2022 10:00

İskenderun, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde iddialıUfuk AKTUĞ / İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İskenderun Engelliler Basketbol Takımı, yeni sezona düzenlenen etkinlikle 'merhaba' dedi.

İskenderun, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde iddialı

Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İskenderun Engelliler Basketbol Takımı, yeni sezona düzenlenen etkinlikle 'merhaba' dedi.

Kulüp lokalinde gerçekleşen tanıtım etkinliğine İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, İTSO Başkanı H. Levent Yılmaz, ATSİAD Başkanı Mithat Ceritbinmez, iş insanları, sporcular ve teknik heyet katıldı. Kulüp başkanı Suat Atasever, lige heyecan ve renk katmanın yanında rakiplerin korkulu rüyası haline geleceklerini belirterek, "Güçlü bir kadroya sahibiz. Süper Lig'de İskenderun'u temsil etme gururunu yaşarken, bu sezon Fenerbahçe'yi de Galatasaray'ı da yeneceğiz. Ben teknik heyet ve sporcularıma güveniyorum? dedi.

Başkan Atasever'in konuşmasının ardından takımda yer alan sporcular kendilerini tanıttılar. Konuşmaların ardından Atasever, belediye başkanı Tosyalı ve milletvekili Özel'e isimlerinin yazıldığı forma hediye etti

ATAMER YILLAR SONRA TAKIMIN BAŞINDA

Türkiye'nin ilk bedensel engelliler takımını İskenderun'da kurarak ülke geneline yayılmasına ön ayak olan antrenör Rıfat Atamer, yıllar sonra kendi takımının başına antrenör olarak geldi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor SPOR İskenderun, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde iddialı - Son Dakika

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