İsmail Can Ünlü, Türkiye Dördüncüsü Oldu

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Gedizli öğrenci İsmail Can Ünlü, Nejat Kök Turkcell U16 Yaş Altı Salon Türkiye Şampiyonası'nda 600 metre branşında 1.28.98 derecesiyle Türkiye dördüncüsü oldu.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde spor alanında başarılar artarak devam ediyor. Bursa'da düzenlenen Nejat Kök Turkcell U16 Yaş Altı Salon Türkiye Şampiyonası'nın birinci gününde yarışan İsmail Can Ünlü, Gediz MNA Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi ve ENKA Spor Kulübü sporcusu olarak 600 metre branşında 1.28.98 derecesiyle Türkiye dördüncüsü oldu. İsmail Can, bu performansıyla Türkiye genelinde önemli bir başarı elde etti.

Antrenörü Yıldıray Kaya ile büyük bir başarıya imza atan Ünlü, ilçenin gururu oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mecid Pehlivan, "İsmail Can Ünlü'yü ve antrenörü Yıldıray Kaya'yı tebrik ediyoruz. Sporcumuzun daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz. Gediz olarak gençlerimizi her zaman desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA