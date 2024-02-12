İsmail Kartal'ın papucu dama atıldı bile! İşte Fenerbahçe taraftarının istediği teknik direktör - Son Dakika
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Spor

İsmail Kartal'ın papucu dama atıldı bile! İşte Fenerbahçe taraftarının istediği teknik direktör

Alanyaspor ile berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'a tepki yağıyor. Taraftarlar, sosyal medyada Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesi gerektiği yönünde binlerce tweet attı.

12.02.2024 17:21  Güncelleme: 17:25
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Alanyaspor ile berabere kalarak Galatasaray'a lderliği kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'a tepki yağıyor.

BİNLERCE TWEET ATTILAR

Bu sezon kaybettiği 11 puanın 9'unu sahasında alan Fenerbahçe liderliği Galatasaray'a kaptırınca taraftarın sabrı tükendi. Sosyal medyadan harekete geçen sarı-lacivertliler, Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesine dair binlerce tweet attı.

İşte o tweetlerden bazıları;

İsmail Kartal'a tepki yağıyor! İşte Fenerbahçe taraftarının istediği teknik direktör
İsmail Kartal'a tepki yağıyor! İşte Fenerbahçe taraftarının istediği teknik direktör
İsmail Kartal'a tepki yağıyor! İşte Fenerbahçe taraftarının istediği teknik direktör
İsmail Kartal'a tepki yağıyor! İşte Fenerbahçe taraftarının istediği teknik direktör
İsmail Kartal'a tepki yağıyor! İşte Fenerbahçe taraftarının istediği teknik direktör
İsmail Kartal\'ın papucu dama atıldı bile! İşte Fenerbahçe taraftarının istediği teknik direktör
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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    Yorumlar (7)

  • Erkan Çaçen: Ya siz dua edin hakemler hosgoru gosteriyor yoksa gs coktaaaan fark atmisti unutmayin ki bu ligte en cok penalti kazanan takimsiniz ve bu hakkedip kazandiklariniz degil haketmeden kazandiklariniz ki gsnin verilmeyen onlarca penaltisi var. 40 67 Yanıtla
  • Nevzat Çiko: Erkan bey bırak bu ayakları Şahin otolar Haluk Ulusoylar Ankaragücü zaman faciası bunlar kamuoyuna düşenler daha neler neler 20 16
  • Erol MARASLI: Erkan Çeçen, senin istatitiklerinden haberin yok herhalde rakip ceza alanı içinde en çok topla buluşan takım fb bununda penaltı oranını artırması son derece normal.ayrıca hakemler konusunda en çok zarar gören takım yine FB.lsg olsun diye konuşmussun.ha unutmadan 3 temmuz sür3ci içinde olan GS lıları unutmadık. 16 12 Yanıtla
  • Nevzat Çiko: Doğru İsmail Kartal fred yoksa kendi de yok ama insaf Ersun Yanal kim Aykut Kocaman in hazır takımını şampiyon yaptı e sonra fiş şampiyonlar ligi nal topladı Alanya 2 FB dönemi Ersun ikinci lig hocası 6 3 Yanıtla
  • Osman Gültas: Sen kendini Aslan zanneden ufacık bir kediciksin. 4 2
  • Necati Kaya: Ateş düştü şalvara. 2 1 Yanıtla
  • dalkilic spor: ODA YETMEZ 1 0 Yanıtla

İsmail Kartal, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal'ın papucu dama atıldı bile! İşte Fenerbahçe taraftarının istediği teknik direktör - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsmail Kartal'ın papucu dama atıldı bile! İşte Fenerbahçe taraftarının istediği teknik direktör - Son Dakika
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