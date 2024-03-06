İsmail Kartal\'a \'\'Süper Lig mi, Konferans Ligi şampiyonluğu mu?\'\' soruldu, hiç düşünmeden yanıt verdi

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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin teknik Direktörü İsmail Kartal, Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda oynayacakları Union Saint- Gilloise maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

"İKİSİNİ DE İSTERİM"

Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kartal, "Size şöyle bir imkan sunulsa ya da öneri gelse 'Türkiye Süper Lig'i şampiyonluğu mu, yoksa Konferans Ligi şampiyonluğu mu?' denilse ilk tercihiniz ne olurdu?" şeklindeki soruya "İkisini de" yanıtını verdi.

"LİG DE AVRUPA DA ÇOK ÖNEMLİ"

İsmail Kartal ayrıca, "Hem ligi hem Avrupa şampiyonluğunu kazanmak istiyoruz. En önemli maç bizim için yarınki maç. En iyi sonucu alabileceğimiz oyuncularla sahaya çıkacağız. Batshuayi'yi iyi tanıyoruz. Onu en iyi nasıl kullanacağımızı biliyoruz. Sonuçta bizim için lig de çok önemli, Avrupa da çok önemli" ifadelerini kullandı.