 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Takviye yapılacak mevkiyi bizzat söyledi! İsmail Kartal'dan çok konuşulacak transfer sözleri - Son Dakika
Üye Girişi

Takviye yapılacak mevkiyi bizzat söyledi! İsmail Kartal'dan çok konuşulacak transfer sözleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Adanaspor'u yenerek turu geçtikleri maç sonrası takıma yapılacak takviyeler ve yapılan transferler hakkında açıklamalarda bulundu. Kartal, genç oyuncuların performansından memnun olduğunu belirtirken, Çağlar'la ilgili henüz bir karar vermediklerini ve forvet hattına yerli bir takviye yapabileceklerini söyledi.

18.01.2024 - 00:24,  Güncelleme: 00:28
Abone Ol

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Adanaspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada takıma yapılacak takviyeler ve yapılan transferlere değindi.

"GÜZEL BİR GALİBİYET ALDIK"

Mücadele hakkında konuşan Kartal, "Bu akşam kendi evimizde Adanaspor'u yenerek bugün buradan turu geçmek istiyorduk. İstediğimiz oldu. Güzel bir galibiyet aldık. Farklı bir galibiyetle turu geçtiğimiz için mutluyuım. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Daha az süre bulan ve genç oyuncuları sahaya sürdük. Bütün oyuncularımı ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Kazandığımız için mutluyuz" dedi.

"ÇAĞLAR GELEBİLİR BİR YERLİ FORVET ALABİLİRİZ"

Transferler hakkında konuşan antrenör, "Krunic ilk maçı olmasına rağmen iyi bir maç çıkardı. Tecrübeli bir oyuncu. 6 numara başladı, sonra stopere geçti. Kendi üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdi. Şu anda biz takım içerisinde 2 transferler kendi balansımızı bulduğumuzu düşünüyorum. Duruma göre sonra bakarız. Belki bir tane daha bir şey daha olabilir. Ama şu anda yüzde yüz bir oyuncu daha alacağız diye kendimizi şartlandırmadık. Herhangi birinin gitmesiyle ilgili karar vermedik. Çağlar'la ilgili de bir karar vermedik. Bakacağız, bekliyoruz. Zaman içerisinde ne olacak bakacağız. Forvet hattına takviye olabilir. 1 tane yerli takviye yapabiliriz" şeklinde konuştu.

Takviye yapılacak mevkiyi bizzat söyledi! İsmail Kartal\'dan çok konuşulacak transfer sözleri
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Adanaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Takviye yapılacak mevkiyi bizzat söyledi! İsmail Kartal'dan çok konuşulacak transfer sözleri - Son Dakika


00:24
Takviye yapılacak mevkiyi bizzat söyledi! İsmail Kartal'dan çok konuşulacak transfer sözleri Takviye yapılacak mevkiyi bizzat söyledi! İsmail Kartal'dan çok konuşulacak transfer sözleri
22:59
Mardin'de cami avlusunda yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Mardin'de cami avlusunda yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
22:49
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi İstanbul'a geldi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi İstanbul'a geldi
22:44
Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
22:24
Ekvador'da çete operasyonlarında gözaltı sayısı 1753'e yükseldi Ekvador'da çete operasyonlarında gözaltı sayısı 1753'e yükseldi
22:14
3 aylık bebek nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti 3 aylık bebek nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti
22:07
Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44
Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol

Son Dakika
00:24 Takviye yapılacak mevkiyi bizzat söyledi! İsmail Kartal'dan çok konuşulacak transfer sözleri
22:59 Mardin'de cami avlusunda yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
22:49 Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi İstanbul'a geldi
22:44 Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
22:24 Ekvador'da çete operasyonlarında gözaltı sayısı 1753'e yükseldi
22:14 3 aylık bebek nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti
22:07 Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44 Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
21:25 Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü de uzatılacak
21:17 Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2024 01:42:30. #1.13#
SON DAKİKA: Takviye yapılacak mevkiyi bizzat söyledi! İsmail Kartal'dan çok konuşulacak transfer sözleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement