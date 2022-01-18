İsmail Kartal'dan Vitor Pereira'ya gönderme! Fenerbahçeliler umutlandı

Vitor Pereira'dan sonra göreve getirilen İsmail Kartal için Ülker Stadyumu'nda basın toplantısı düzenlendi. Kartal, ilk olarak 1 haftalık süreçte takıma mental anlamda yüklemeler yaptığını ifade etti.

PEREİRA'NIN SİSTEMİNE VEDA

Kartal, takımın Vitor Pereira ile 3'lü sistemle oynamaya alıştığını, ancak kendisi ile bunun değişeceğini vurguladı.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları:

"DEĞİŞTİREBİLECEĞİME İNANIYORUM"

"Birçok şeyi değiştirebilirim, buna inanıyorum. Kendimde pozitif enerji görüyorum. Biraz sabırla bu gidişatın değiştiğini camiamız görecek.

"GÖREVE TALİP OLDUM"

Ben, başkanımızla çok samimi bir görüşme içerisinde göreve talip oldum. Başkanımız beni aradığında hiç tereddüt etmeden, ilk günkü gibi heyecanla görüşmeye gittim. 'Sorumluluk alırım, söz konusu Fenerbahçe ise bu sorumlulukları omuzumda taşırım' dedim.

"EYVALLAH, 17 PUAN GERİDEYİZ"

Eyvallah, tamam 17 puan gerideyiz ama hala metamatiksel olarak şampiyonluk şansımız var. Türkiye Kupası var. Konferans Ligi'nde önemli bir rakibimiz var. Taraftarların, bu takıma güvenmesini istiyorum. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var.

"POZİTİF FUTBOL OYNATACAĞIM"

Bugün 3'lü sisteme göre yapılmış bir takıma ben geldim. Ben 4'lü sistemi, pozitif futbolu oynatmaya çalışan bir antrenörüm. Bunun için çalışacağım.

"YARIN BAŞLANGIÇ OLSUN İSTİYORUM"

Yarınki maç bir başlangıç olsun istiyorum. Oyunun ilk dakikasından son dakikasına kadar taraftarlarımızın oyuncularımıza güvenmelerini, destek olmalarını istiyorum."

"ANTALYA'DA ÇALIŞACAĞIZ"

Bu hafta oynanacak maçların ardından Antalya'ya gideceğiz. Fazla yükleme yapmayacağız. Üst üste maçlarımız olacak. 1 haftalık çalışma yapacağız. Motivasyonu en üst seviyeye çıkaracağız. Futbolcularımız istekli ve bilinçliler. Hepsi bizim değerimiz. Bu takım kaliteli bir takım. Bu camianın bir evladı olarak taraftarımızdan sabır göstermelerini istiyorum."