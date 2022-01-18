Vitor Pereira'dan sonra göreve getirilen İsmail Kartal için Ülker Stadyumu'nda basın toplantısı düzenlendi. Kartal, ilk olarak 1 haftalık süreçte takıma mental anlamda yüklemeler yaptığını ifade etti.
Kartal, takımın Vitor Pereira ile 3'lü sistemle oynamaya alıştığını, ancak kendisi ile bunun değişeceğini vurguladı.
İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları:
"Birçok şeyi değiştirebilirim, buna inanıyorum. Kendimde pozitif enerji görüyorum. Biraz sabırla bu gidişatın değiştiğini camiamız görecek.
Ben, başkanımızla çok samimi bir görüşme içerisinde göreve talip oldum. Başkanımız beni aradığında hiç tereddüt etmeden, ilk günkü gibi heyecanla görüşmeye gittim. 'Sorumluluk alırım, söz konusu Fenerbahçe ise bu sorumlulukları omuzumda taşırım' dedim.
Eyvallah, tamam 17 puan gerideyiz ama hala metamatiksel olarak şampiyonluk şansımız var. Türkiye Kupası var. Konferans Ligi'nde önemli bir rakibimiz var. Taraftarların, bu takıma güvenmesini istiyorum. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var.
Bugün 3'lü sisteme göre yapılmış bir takıma ben geldim. Ben 4'lü sistemi, pozitif futbolu oynatmaya çalışan bir antrenörüm. Bunun için çalışacağım.
Yarınki maç bir başlangıç olsun istiyorum. Oyunun ilk dakikasından son dakikasına kadar taraftarlarımızın oyuncularımıza güvenmelerini, destek olmalarını istiyorum."
Bu hafta oynanacak maçların ardından Antalya'ya gideceğiz. Fazla yükleme yapmayacağız. Üst üste maçlarımız olacak. 1 haftalık çalışma yapacağız. Motivasyonu en üst seviyeye çıkaracağız. Futbolcularımız istekli ve bilinçliler. Hepsi bizim değerimiz. Bu takım kaliteli bir takım. Bu camianın bir evladı olarak taraftarımızdan sabır göstermelerini istiyorum."
Son Dakika › Spor › İsmail Kartal'dan Vitor Pereira'ya gönderme! Fenerbahçeliler umutlandı - Son Dakika Spor