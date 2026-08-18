İsmail Kartal'dan Ederson müjdesi

Cezası nedeniyle Trendyol Süper Lig'deki Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyen Ederson'un yerine Tarık Çetin kaleyi korudu.

DEV MAÇTA KADRODA

Fenerbahçe'nin 2 gol yediği karşılaşmanın ardından Tarık Çetin'in performansı, sarı-lacivertli taraftarların bir bölümünde kritik Lyon maçı öncesinde kaleye ilişkin soru işaretleri oluşturdu. Bu nedenle Ederson'un UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Lyon karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı merak konusu haline geldi.

İSMAİL KARTAL MÜJDEYİ VERDİ

Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Ederson'un durumuyla ilgili soruyu yanıtlayan İsmail Kartal, Brezilyalı kalecinin kadroda olacağını açıkladı. Kartal, "Ederson yarın kadroda olacak. Şu an oynayabilecek durumda" ifadelerini kullandı.

Ederson'un Lyon gibi kritik bir karşılaşmada yeniden kaleye geçebilecek durumda olması, Gençlerbirliği maçının ardından kalede soru işaretleri yaşayan Fenerbahçe taraftarına da güven verdi.