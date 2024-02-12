- İsmail Turgut Öksüz: "Hamsi partisini geleneksel hale getireceğiz"
Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz:
"Trabzonspor hepimizin ortak payda da birleştiği bir nokta"
İSTANBUL - Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz, düzenlenen hamsi partisi etkinliğinde yaptığı açıklamada, üniversiteli gençlere her zaman destek olduklarını belirterek, "İnşallah bundan sonra bu hamsi partisini geleneksel hale getireceğiz. Senelerdir derneğimizin asıl misyonu Trabzonspor'a kongre üyesi kazandırmak" dedi. Düzenlenen etkinliğe Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'da katıldı.
Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği tarafından ilki düzenlenen Hamsi Partisi'nde kilolarca hamsi pişirilirken, binlerce vatandaş horon eşliğinde eğlendi. Ziyaretçi akınına uğrayan etkinliğe katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da vatandaşlarla birlikte hamsi pişirdi. Etkinlikte İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz, düzenlenen etkinliğin gelenekleştireceklerini söyleyerek, "Bizim 2013 yılında beri bir yapılanmamız var. Üniversiteli Trabzonsporlar diye bir birliğimiz var. Çocukların bir arzusu oldu. Biz de ağabeyleri olarak onların dediklerini nasıl yerine getirdiysek, bunu da öyle yerine getirdik. İnşallah bundan sonra bu hamsi partisini geleneksel hale getireceğiz. Senelerdir derneğimizin asıl misyonu Trabzonspor'a kongre üyesi kazandırmak. Şimdi de bu gençlerle beraber okuldan mezun olan kardeşlerimizi alıyoruz, stajlarını yaptırıyoruz. İş istihdam konusunda destek olmaya çalışıyoruz. Ülkemiz için çok ciddi projeler yapıyoruz. Bu çocuklarla ülkemiz çok ciddi bir deprem süreci yaşadı. Biz 1 gecede 16 mühendisle beraber evimevimdir.com diye bir proje yaptık. Bu gençlerle beraber yaptık. O gençlerle deprem altında kalan aileleri 7 gün içerisinde 10 bin eve yerleştirdik. Yaklaşık 2,5 milyon takipçiye ulaştık. O siteyi de devletimize devrettik. 'Evim yuvandır' projesinin altyapısı bizim projemizdir. Bu çocuklar bizim her istediğimizi yapıyor. Bizde onların isteklerine göz yumuyoruz. Özellikle Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği'nin yöneticilerine teşekkür ediyorum. Hep birlikte bu kardeşlerimize kol kanat gelmek ve onlarla beraber bu ülke için güzel projeler yapabilmek için çalışıyoruz. Bu gençlerle beraber çok büyük hedeflerimiz var. İnşallah becerebilirsek İstanbul'da Trabzonluları bir arada tutabilmek ve tek çatı altına getirmek istiyorum. Trabzonluların gücünü Türkiye'de hissettirmek istiyorum. Bunu da yapabilecek hem kapasitemiz, hem enerjimiz hem de gücümüz var. İnşallah bunu hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.
"Trabzonspor hepimizin ortak payda da birleştiği bir nokta"
Trabzonspor'un bu sene ligdeki durumunu değerlendiren İsmail Öksüz, "Bu yıl başkan ve yönetiminin bir hakkı olduğunu düşünüyorum. Biz Trabzonspor taraftarı sabırsız bir taraftarız. Bende öyleyim. Başında bir başkan var ve elinden geleni yaptığına inanıyorum. Buna da şahidim. Önemli olan geçmişten gelen şampiyonluk özlemini dindirdik. Başkanımız, şuanda bütçede geliri, gideri dengelemeye çalışıyor. Dolasıyla hatasız kul olmaz. Bizlerde hata yapabiliyoruz. Ama ben bu hataların altından kısa sürede çıkabileceğini düşünüyorum. Bu sene yavaş yavaş kadroyu oluşturup, seneye tekrar zirveye oynayacağımızı düşünüyorum. Başkana da inanıyorum. Bütün taraftara da şu mesajı vermek istiyorum. Biraz sabırlı olalım. O gelsin, bu gitsin diye değil de biraz sabırlı olup Ertuğrul Doğan'a güvenmemiz gerekiyor. Kendisine ve yönetimine başarılar diliyorum. Bize de bir görev düşürse başkanın yanında olduğumuzu söylemek istiyorum. Çünkü Trabzonspor hepimizin ortak payda da birleştiği bir nokta. Bunu hep beraber yüceltmemiz lazım. Birimiz o tarafa birimiz bu tarafa çekmeyelim başka değerimiz yok" diye konuştu.
Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından gözler bayram ikramiyelerine yapılacak zamma çevrildi. Yılda iki kez verilen emekli ikramiyelerine yüzde 50 ile yüzde 150 arasında bir zam gelmesi bekleniyor ve düzenlemenin Mart ayında TBMM'ye gelmesi planlanıyor. Masada ise 3 farklı zam senaryosu var. Buna göre ikramiyeler, net 2 bin lira olarak uygulandığından yola çıkılarak yapılan hesaplamalara göre yüzde 50 zam gelirse 3 bin, yüzde 100 zam gelirse 4 bin, yüzde 150 zam gelirse 5 bin lira olacak.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için şarkıcı Haluk Levent'e teklif götürülmesi ve Levent'in ise teklife olumsuz yanıt vermesi siyaset gündemine bomba gibi düştü. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, ''Kurumsal düzeyde Haluk Levent'e teklif götürmedik'' derken Haluk Levent'ten ikinci bir açıklama geldi. Levent, ''Ben zaten yazılı bir resmi teklif geldi demedim. Sözlü yapıldı. Üst düzeyden yapıldı. 3 kez arandım, konuştuk.'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.
Kayserispor-Beşiktaş maçının 56. dakikasında Ernest Muçi'nin şutu savunmadan geri döndü. Beşiktaşlı oyuncular, topa elle müdahale edildiği gerekçesiyle penaltı bekledi. Ancak hakem Kadir Sağlam, VAR ile de görüştükten sonra oyunu sürdürme kararı verdi. Bu karar sonrası Beşiktaşlı oyuncular yoğun itirazda bulundu.
Real Madrid takım otobüsü, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Leipzig maçı için Almanya'ya giderken kaza yaptı. Otobüs, Almanya'da beyaz bir Toyota ile çarpıştı ve maddi hasar meydana geldi. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, oyuncular yolculuğa devam etti.
Adana Büyükşehir Belediye binasında belediye çalışanı M.G. tarafından silahlı saldırıya uğrayan Başkan Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi genç kadın, bunalıma girdikten sonra arkadaşlarına 'Çok yoruldum, yapamıyorum' mesajı attı. Arkadaşları tarafından engellenemeyen kadın, 4. katın penceresinden atlayarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yla Esenboğa Havalimanı'nda görüştü. Erdoğan Gezeravcı'ya Uluslararası Uzay İstasyonu'ndayken yaptıkları görüşmeyi hatırlatarak, ''Benimle konuştuktan sonra nasıl yukarıya çıktın?'' diye sordu. Gezeravcı, ''Zaten ayaklarımla tutunuyordum. Sadece ayak uçlarımla, küçük bir hareketle yukarıya ivme kazandım.'' dedi.
Son Dakika › Spor › İsmail Turgut Öksüz: Hamsi partisini geleneksel hale getireceğiz - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?