Fenerbahçe, Stuttgart\'ın 12 milyon euroluk teklifini reddetti

Avrupa ekiplerinin radarına giren Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek'e son olarak Stuttgart talip olmuştu. Sarı-lacivertliler, Alman ekibinden gelen teklifi düşünmeden reddetti.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Stuttgart, Fenerbahçe'ye 1 milyon euro kiralama bedeli ve 11 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir teklif yaptı. Sarı-lacivertliler ise sadece peşin ücretleri içeren tekliflerin değerlendirmeye alınacağını belirterek bu teklifi kabul etmedi.
İsmail Yüksek bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 resmi maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asistlik katkı verdi.
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