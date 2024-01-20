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Fenerbahçe, Stuttgart'ın 12 milyon euroluk teklifini reddetti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Stuttgart'ın 12 milyon euroluk teklifini reddetti

Avrupa ekiplerinin radarına giren Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek'e son olarak Stuttgart talip olmuştu. Sarı-lacivertliler, Alman ekibinden gelen 1 milyon euro kiralama bedeli ve 11 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu içeren 12 milyon euroluk teklifi kabul etmedi.

20.01.2024 - 07:59,  Güncelleme: 08:29
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Avrupa ekiplerinin radarına giren Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek'e son olarak Stuttgart talip olmuştu. Sarı-lacivertliler, Alman ekibinden gelen teklifi düşünmeden reddetti.

TOPLAM 12 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Stuttgart, Fenerbahçe'ye 1 milyon euro kiralama bedeli ve 11 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir teklif yaptı. Sarı-lacivertliler ise sadece peşin ücretleri içeren tekliflerin değerlendirmeye alınacağını belirterek bu teklifi kabul etmedi.

5 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

İsmail Yüksek bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 resmi maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

Fenerbahçe, Stuttgart\'ın 12 milyon euroluk teklifini reddetti
YORUMLAR (2)
  • Selim Kayisi: Gönderin, ama tabiki daha iyi bir teklif geleceğinden eminseniz göndermeyin tabiki. Yanıtla 2 2
  • Ali Arslan: Yeri dolduralamayacak oyuncu değil,bence piyasasını bulduğunda bu paralara sarılmalı. Yanıtla 0 0

İsmail Yüksek, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Stuttgart'ın 12 milyon euroluk teklifini reddetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Stuttgart'ın 12 milyon euroluk teklifini reddetti - Son Dakika
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