Fenerbahçe, Stuttgart\'ın 12 milyon euroluk teklifini reddetti

İmamoğlu ve Kurum\'a seçimde iki rakip daha geliyor

Avrupa ekiplerinin radarına giren Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek'e son olarak Stuttgart talip olmuştu. Sarı-lacivertliler, Alman ekibinden gelen teklifi düşünmeden reddetti.

TOPLAM 12 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Stuttgart, Fenerbahçe'ye 1 milyon euro kiralama bedeli ve 11 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir teklif yaptı. Sarı-lacivertliler ise sadece peşin ücretleri içeren tekliflerin değerlendirmeye alınacağını belirterek bu teklifi kabul etmedi.

5 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

İsmail Yüksek bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 resmi maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asistlik katkı verdi.