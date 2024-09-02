İsmail Yüksek ve Barış Alper Yılmaz'ın pozunu gören herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
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Spor

İsmail Yüksek ve Barış Alper Yılmaz'ın pozunu gören herkes aynı yorumu yapıyor

İsmail Yüksek ve Barış Alper Yılmaz\'ın pozunu gören herkes aynı yorumu yapıyor

Süper Lig devleri Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek ile Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın beraber verdikleri poz futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü. Birbirlerine sarılarak poz veren milli yıldızlarımıza "İşte bu", "Ezeli rekabet ebedi dostluk", "Maşallah size" şeklinde yorumlar geldi.

02.09.2024 16:32
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UEFA Uluslar Ligi'nde 6 Eylül Cuma günü deplasmanda Galler, 9 Eylül Pazartesi günü ise İzmir'de İzlanda ile karşılaşacak olan A Millî Takımımız, TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı.

BİZİM ÇOCUKLARDAN ÖRNEK HAREKET

Burada Fenerbahçeli İsmail Yüksek ve Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın birbirlerine sarılarak verdiği poz futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü ve "ezeli rekabet, edebi bir dostluk" sözünü akıllara getirdi.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Yüksek ile Yılmaz'ın beraber verdikleri poz futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü. Birbirlerine sarılarak poz veren milli yıldızlarımıza, "İşte bu", "Ebedi dostluk ezeli rekabet", "Maşallah size" şeklinde yorumlar geldi.

A Milli Futbol Takımı, Barış Alper Yılmaz, İsmail Yüksek, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Yüksek ve Barış Alper Yılmaz'ın pozunu gören herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Bayram Yavuz: Şampiyon Galatasaray'ı kutluyor İsmail ne yapsın Barış abisine sarılıyor :) 5 36 Yanıtla
  • Serdar: olması gereken bu zaten kulüp başkanları ve yöneticileri gerginliği sürekli tirmandiriyor ve bu da hem taraftara hem de futbolculara yansiyor 26 4 Yanıtla
  • ferhat eser: 5saray ve büyüklük hee :)) 8 13 Yanıtla
  • Zeki asafoğlu: Bir Fenerbahçeli asla galasaraylıyla dost olamaz nokta ama beşiktaşlı ile olabilir. Dikkat edin arkadaş demedim 3 15 Yanıtla
  • Feyzullah Akbulut: Olması gereken bu tebrikler. Ali koç ağlamasa yeter 2 2 Yanıtla

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SON DAKİKA: İsmail Yüksek ve Barış Alper Yılmaz'ın pozunu gören herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
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