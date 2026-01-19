İsmi Fenerbahçe ile anılan Maestro'ya dev bir talip daha - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

İsmi Fenerbahçe ile anılan Maestro'ya dev bir talip daha

İsmi Fenerbahçe ile anılan Maestro\'ya dev bir talip daha
19.01.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine gelen Corendon Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Maestro'ya dev bir talip daha çıktı. Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın takımdan ayrılması durumunda bu boşluğu 22 yaşındaki genç oyuncu Maestro ile doldurmayı hedefliyor.

İsmi uzun süre boyunca orta saha arayan Süper Lig devi Fenerbahçe ile anılanCorendon Alanyaspor'un 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Maestro'ya dev bir talip daha çıktı.

BEŞİKTAŞ'TAN MAESTRO'YA KANCA

Devre arası transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha planlamaları kapsamında rotasını Maestro'ya çevirdi.

DEMİR EGE YERİNE MAESTRO

Portekiz Ligi ekibi Braga, Beşiktaş forması giyen Demir Ege Tıknaz için siyah-beyazlılara 7.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etmişti. Başkan Serdal Adalı, basın toplantısında açıklama yaparak 21 yaşındaki futbolcunun Portekiz'e gitmek istediğini dile getirmişti. Bu doğrultuda Demir Ege'nin Braga'ya gitmesi beklenirken, siyah-beyazlı kurmaylar da o bölgedeki boşluğu Alanyaspor'da başarılı bir performans sergileyen Maestro ile doldurmayı istiyor.

TEKLİF YAPILACAK

Siyah-beyazlıların Demir Ege'den gelecek bonservis bedeli Maestro transferinde kullanarak genç oyuncuya imza attırmayı hedeflediği öğrenildi. Beşiktaş'ın Maestro için Akdeniz ekibinin kapısını kısa süre içerisinde çalması bekleniyor.

Demir Ege Tıknaz, Fenerbahçe, Beşiktaş, Maestro, Alanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmi Fenerbahçe ile anılan Maestro'ya dev bir talip daha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kar esareti Hava ulaşımına engel İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel
Salgın Türkiye’nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü Salgın Türkiye'nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
Trabzonspor, Kocaelispor’u 901’de Muçi ile yıktı Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı
Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi

16:50
Kabine toplantısı başladı Masada kritik konu başlıkları var
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var
16:21
Real Madrid’i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
16:06
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
15:52
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi ’’Sarı oda’’ detayı çok konuşulacak cinsten
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi! ''Sarı oda'' detayı çok konuşulacak cinsten
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 16:57:41. #7.11#
SON DAKİKA: İsmi Fenerbahçe ile anılan Maestro'ya dev bir talip daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.