Isparta 32 Spor, Vedat Bora ile anlaşma sağladı

Spor

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Isparta 32 Spor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Pembe-yeşilliler, daha önceki sezonlarda Konyaspor ve Tuzlaspor'da forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Vedat Bora ile anlaşma sağladı. Vedat Bora'nın imza töreninde 2. Başkan Ali Toprakçı da hazır bulundu.

Kocaeli doğumlu Tecrübeli ortasaha oyuncusu Vedat Bora daha önce Gebzespor, Anadolu Selçukluspor, Konyaspor, Giresunspor, Samsunspor, Adana Demirspor, Tuzlaspor, Şanlıurfaspor, Teco Karacabeyspor ve Etimesgut Belediyespor Formaları giydi. 17 kez milli takımın alt kategorilerinde forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu profesyonel liglerde toplam 283 karşılaşmada oynarken 18 gol atıp 7 asist yapma başarısı gösterdi. Tecrübeli orta saha oyuncusu Vedat Bora Konyaspor forması ile Avrupa Kupalarında 2 karşılaşmada boy gösterdi. - ISPARTA