İsrail'de olaylı maç: Ortalık resmen savaş alanına döndü

20.10.2025 13:12  Güncelleme: 13:20
İsrail futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Hapoel Tel Aviv - Maccabi Tel Aviv derbisi, tribünlerde çıkan şiddet olayları nedeniyle oynanamadan iptal edildi. Bloomfield Stadyumu savaş alanına dönerken, polis 9 kişiyi tutukladı.

İsrail Premier Ligi'nde haftanın en önemli maçı olan Tel Aviv derbisi, sahaya yansıyan kaos nedeniyle iptal edildi. Hapoel Tel Aviv ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanması planlanan mücadele, daha başlamadan büyük olaylara sahne oldu. Bloomfield Stadyumu'nda tribünlerde başlayan gerginlik, kısa sürede şiddetli çatışmalara dönüştü.

"MAÇ DEĞİL, SANKİ SAVAŞ ALANI"

Maç öncesinde iki takım taraftarları arasında sözlü sataşmalar yerini kısa sürede fiziksel kavgaya bıraktı. Tribünlerden işaret fişekleri, duman bombaları ve patlayıcı maddeler sahaya atıldı.

Güvenlik güçleri, olayları kontrol altına almakta zorlandı. Stadyum çevresinde de çatışmaların büyümesiyle birlikte, kent merkezinde paniğe yol açan görüntüler yaşandı.

POLİS: 9 KİŞİ TUTUKLANDI, 16 KİŞİ GÖZALTINDA

İsrail polisi, olayları "kamu düzenine ciddi tehdit" olarak nitelendirdi. Yapılan resmi açıklamada, 9 kişinin tutuklandığı, 16 kişinin sorgulanmak üzere gözaltına alındığı, 3 polis memurunun ağır yaralandığı ve 12 sivilin hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

DERBİ İPTAL EDİLDİ

Olayların büyümesi üzerine hem hakem heyeti hem de kulüpler bilgilendirildi. İsrail polisi, "insan hayatına yönelik ciddi risk" gerekçesiyle derbinin iptal edildiğini açıkladı.

Maccabi Tel Aviv Kulübü, kısa bir açıklama yaparak kararı doğruladı: "Polis tarafından verilen güvenlik kararı doğrultusunda, bu akşamki derbi oynanmayacaktır."

STAD DIŞINDA DA OLAYLAR SÜRDÜ

Derbinin iptal edilmesi taraftarları daha da öfkelendirdi. Stadyum çevresinde toplanan gruplar polisle çatıştı, çevredeki araçlar ve dükkanlar zarar gördü. Yerel basın, olayların gece geç saatlere kadar sürdüğünü ve bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağının gündeme geldiğini aktardı.

FUTBOLDAN ÇOK ŞİDDET KONUŞULUYOR

İsrail'de yaşanan bu gelişme, ülke futbolunda güvenlik krizini yeniden gündeme taşıdı. Spor yazarları, "Bu olay sadece bir futbol rezaleti değil, toplumdaki gerginliğin stadyuma taşınmasıdır" yorumunda bulundu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • teyfik mirnis:
    Dev başlıklı bir haber daha.Ben yazmaktan bıktım bu moderatör dev demekten bıkmadı.Büyüklükle ilgili bir kompleksi var bu Dev takıntısı olan kişinin.Haberlerin başlığına bakın hergün em az 3-5 dev başlıklı bir haber görürsünüz.Kusasım geldi artık 41 1 Yanıtla
  • teyfik mirnis:
    Birde dev dediği takımlara bakın sanırım konu hakkında hiç bilgisi yok.Dandik bir ligin derbisiymiş dev dediğide 9 1 Yanıtla
  • Volkan Tuncer:
    Birbirinize girin 8 0 Yanıtla
  • cihan celik:
    bu o.cocuklarinin macının haberini neden yapıyorsunuz! 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:06
Mourinho ilk kez bu kadar açık konuştu: Fener'den ayrılma sebebim o futbolcu
Mourinho ilk kez bu kadar açık konuştu: Fener'den ayrılma sebebim o futbolcu
16:54
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi
16:46
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu İşte 11 ve 21 dairelerin fiyatı
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı
16:16
ABD enflasyon verisi açıklandı İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
ABD enflasyon verisi açıklandı! İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
16:04
Kiralık konut sistemi devreye giriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı
Kiralık konut sistemi devreye giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı
15:56
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını paylaştı: 6 bin 750 lira taksitle 240 ayda ödenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını paylaştı: 6 bin 750 lira taksitle 240 ayda ödenecek
14:52
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu
14:29
16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
14:04
İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi
İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi
