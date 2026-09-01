İstanbul Başakşehir'deki Muaythai Şampiyonası'nda Salihli'nin Çullu kardeşler: Zeynep şampiyon, Ali üçüncü - Son Dakika
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İstanbul Başakşehir'deki Muaythai Şampiyonası'nda Salihli'nin Çullu kardeşler: Zeynep şampiyon, Ali üçüncü

İstanbul Başakşehir\'deki Muaythai Şampiyonası\'nda Salihli\'nin Çullu kardeşler: Zeynep şampiyon, Ali üçüncü
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Yeşilay Çocuklar Türkiye Muaythai Şampiyonası, İstanbul Başakşehir'de düzenlendi. Manisa'nın Salihli ilçesinden katılan Zeynep Çullu, kategorisinde Türkiye şampiyonu olurken, ağabeyi Ali Çullu Türkiye üçüncülüğü elde etti. Çullu kardeşlerin başarısı hem kulüplerini hem de Salihli'yi gururlandırdı; antrenör ve baba Emrah Çullu, madalyalarla dönmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İstanbul Başakşehir'de düzenlenen Yeşilay Çocuklar Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda Manisa'nın Salihli ilçesindeki Çullu kardeşler önemli bir başarıya imza attı. Zeynep Çullu Türkiye şampiyonu olurken, ağabeyi Ali Çullu Türkiye üçüncüsü oldu.

Yeşilay Çocuklar Türkiye Muaythai Şampiyonası, Başakşehir Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden çocuk sporcuların mücadele ettiği şampiyonaya, Salihli'den Zeynep ve Ali Çullu kardeşler de katıldı.

"Hepimiz için bağımsız gelecek" sloganıyla düzenlenen şampiyonada Zeynep Çullu, mücadele ettiği kategoride rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Ali Çullu ise kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Çullu kardeşlerin elde ettiği dereceler, hem kulübünü hem de Salihli'yi gururlandırdı.

Antrenör ve aynı zamanda Çullu kardeşlerin babası Emrah Çullu, "Hem bir antrenör, hem de bir baba olarak katıldığımız turnuvadan madalyalarla döndük. Bu gururu yaşatan kızım Zeynep ve oğlum Ali Çullu'ya teşekkür ediyorum. Umarım bu madalyaların devamı gelecek" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İstanbul Başakşehir'deki Muaythai Şampiyonası'nda Salihli'nin Çullu kardeşler: Zeynep şampiyon, Ali üçüncü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Başakşehir'deki Muaythai Şampiyonası'nda Salihli'nin Çullu kardeşler: Zeynep şampiyon, Ali üçüncü - Son Dakika
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