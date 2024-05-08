İstanbul'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyatları Kalifikasyon müsabakalarının tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Spor

İstanbul'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyatları Kalifikasyon müsabakalarının tanıtım toplantısı yapıldı

İstanbul\'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyatları Kalifikasyon müsabakalarının tanıtım toplantısı yapıldı

İstanbul'da düzenlenecek olan Paris 2024 Olimpiyatları Kalifikasyon müsabakalarının tanıtım toplantısı Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirildi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Dünya Güreş Birliği (UWW) yetkilileri ve olimpiyat şampiyonlarının da katıldığı toplantıda, organizasyona 93 ülkeden 517 güreşçinin katılacağı açıklandı. Başkan Eroğlu, Türkiye'nin bu önemli organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğunu belirterek, tüm katılımcılara başarılar diledi.

08.05.2024 20:47
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Güreşte İstanbul'da 9-12 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyatları Kalifikasyon müsabakalarının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'ndeki tanıtım ve teknik toplantısına Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Dünya Güreş Birliği (UWW) Teknik Delegesi Theodoros Hamakos, UWW Hakem Delegesi Antonio Silvestri, UWW Doktoru Miko Lehto, olimpiyat şampiyonları Ahmet Ayık, Mahmut Demir ve Mehmet Akif Pirim katıldı.

Organizasyonda 93 ülkeden 517 güreşçinin mücadele edeceği bildirildi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, "Dünya Şampiyonu ve olimpiyat gümüş madalyalı sporcusu olarak, buradaki antrenörlerin heyecanını anlıyorum. Türkiye olarak böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 2024 Paris Olimpiyatlarından önceki son müsabakamızda tüm katılımcılara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İstanbul'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyatları Kalifikasyon müsabakalarının tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyatları Kalifikasyon müsabakalarının tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika
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