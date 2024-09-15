İstanbul Gençlikspor Çeyrek Finale Yükseldi

Spor

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 3. grupta İstanbul Gençlikspor, Cizre Belediyespor'u 3-1 yenerek çeyrek finale yükselmeye hak kazandı.

İstanbul Gençlikspor, Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 18-25, 25-23, 25-17, 28-26'lık setlerle 3-1 kazandı.

Bu sonuçla İstanbul Gençlikspor 3. grubu ilk sırada tamamlayarak çeyrek finale yükselmeye hak kazandı. Organizasyonda grup maçları tamamlanırken, Arkas Spor ve Altekma daha önce çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.

Geçen sezon Efeler Ligi'nde ilk 5 sırayı alan Halkbank, Fenerbahçe Medicana, Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta ve Spor Toto, kupaya çeyrek finalden başlayacak.