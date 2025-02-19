Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı - Son Dakika
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Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında AZ Alkmaar'ı ağırlayacak. Yarınki karşılaşma öncesinde İstanbul yoğun kar yağışına teslim olurken, sarı-kırmızılıların müsabakanın oynanacağı RAMS Park Stadyumu'nun zeminini neden örtmediği ortaya çıktı.

19.02.2025 18:03  Güncelleme: 18:13
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Öte yandan İstanbul'da yoğun kar yağışı etkili oldu ve karşılaşmanın oynanacağı RAMS Park'ta beyaza burundu. Sarı-kırmızılıların Avrupa'daki kaderini belirleyecek müsabakaya geri sayım sürerken, zeminin üstüne örtü örtülmemesi gündem oldu.

ZEMİNİN ÜSTÜNÜN ÖRTÜLMEME SEBEBİ

RAMS Park yetkilileri, 21.30'da AZ Alkmaar'ın stadyumda yapılacak antrenmanı nedeniyle zemin üstüne örtüyü örtmedi. Örtünün örtülmesinin çok kolay olmadığı ve antrenman öncesi serip kaldırmanın zemini daha kötü etkileyeceği öğrenildi.

ANTRENMAN SONRASI ÖRTÜLECEK, MAÇ SAATİNE KADAR KALACAK

Stadyum yetkilileri, AZ Alkmaar antrenmanı sonrası zemin için gerekli işlemleri yapıp örtüyü örtecek. Örtü, maç saatlerine kadar zeminde kalacak ve maça kısa süre kala zeminden kaldırılacak. Bu şekilde maça olabilecek en iyi zemin şartlarıyla başlanacak. Maçtan hemen sonra zeminin gerekli bakımı yapılarak örtü kapatılacak ve Fenerbahçe maç saatine kadar örtü zeminden kalkmayacak.

MAÇ SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile AZ Alkmaar arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşması 20 Şubat Perşembe günü (yarın) saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak. Hollanda'da oynanan ilk maçı AZ Alkmaar 4-1 kazanmıştı.

Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray\'ın RAMS Park\'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

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Son Dakika Spor Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Cocukluk askimsin:
    bu Galatasaray fenere 4 tane atar demedi demeyin 111 215 Yanıtla
  • ferhat eser:
    az alkmar zaten saplayacak yağmur kar farketmez :))) 130 106 Yanıtla
  • Apple User:
    Az alkmar saplayacak bilmem ne nerenizden biliyorsunuz ciktiginiz yerden mi biliyorsunuzda bu bilgiye sahipsiniz? Sorsak milliyetcisiniz ? Ben Fenerlileri sevmem Daha dogrusu feneri sevmem ! Ama yabancidan da daha cok degil yani ! 77 25 Yanıtla
  • Yasin KIRBOĞA:
    haydi AZ AKM tüm kalbimiz seninle en az dört gol bekliyoruz vur kır parçala doğra???????????????????? 34 45 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Drogba. İndirdi ceza sahasına. Sneijder goooool. Allahım goooooool. Türkiye ayakta. Arena ayakta. İstanbul ayakta. Gol gol gol. Kar, portekizli hakem, juventus... Hiç farketmez. Çünkü Sneijder var. İşte bu kadar. Buffon'un bittiği an. 50 18 Yanıtla
  • Can dostum:
    Yarın İnşallah Tur Atlayacak 21 34 Yanıtla
  • Aa:
    gs çok cevirdi ama ortada futbol olmayınca 37 11 Yanıtla
  • Ahmet Polat:
    gelen geçenin 5 attığı riseyi zar zor yenen GS fenere 1 gol bile atamaz 27 19 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ender az kokla az :)) 9 9 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    ısıtmalar çalıştırın ısıtmaları juventus maçı gibi olmasın 18 0 Yanıtla
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