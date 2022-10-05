2022 Ampute Futbol Dünya Kupası - Son Dakika
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2022 Ampute Futbol Dünya Kupası

05.10.2022 22:14
2022 Ampute Futbol Dünya Kupası

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu.

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde son 16 turu maçları yapıldı.

Karşılaşmaların ardından Türkiye'nin yanı sıra Fas, Özbekistan, Angola, İtalya, Tanzanya, Haiti ve Brezilya adlarını çeyrek finale yazdırdı.

Ay-yıldızlı ekip, yarın saat 20.00'de Riva'da Fas ile karşılaşacak ve Vodafone Park'ta yapılacak yarı final maçına çıkabilmek için mücadele edecek.

Son 16 turunda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Arjantin-Fas: 0-4

Özbekistan- Kolombiya: 4-1

Angola-İngiltere: 1-0

İran-İtalya: 0-1

Japonya-Tanzanya: 1-3

Haiti-ABD: 6-2

Brezilya- Polonya: 2-1

Türkiye-Meksika: 5-0

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Kaynak: AA

İstanbul, Futbol, Fas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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