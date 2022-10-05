İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde son 16 turu maçları yapıldı.
Karşılaşmaların ardından Türkiye'nin yanı sıra Fas, Özbekistan, Angola, İtalya, Tanzanya, Haiti ve Brezilya adlarını çeyrek finale yazdırdı.
Ay-yıldızlı ekip, yarın saat 20.00'de Riva'da Fas ile karşılaşacak ve Vodafone Park'ta yapılacak yarı final maçına çıkabilmek için mücadele edecek.
Son 16 turunda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Arjantin-Fas: 0-4
Özbekistan- Kolombiya: 4-1
Angola-İngiltere: 1-0
İran-İtalya: 0-1
Japonya-Tanzanya: 1-3
Haiti-ABD: 6-2
Brezilya- Polonya: 2-1
Türkiye-Meksika: 5-0
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