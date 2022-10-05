Son 16 turunda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Ay-yıldızlı ekip, yarın saat 20.00'de Riva'da Fas ile karşılaşacak ve Vodafone Park 'ta yapılacak yarı final maçına çıkabilmek için mücadele edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası - Son Dakika

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