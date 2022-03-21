İstanbul Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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İstanbul Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

21.03.2022 12:14

- İstanbul Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

- İstanbul Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

İSTANBUL - N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen basın toplantısına Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca ve Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, organizasyonun şehrin tanıtımı için önemli olduğunu belirterek, "Koşular İstanbul'u spor alanında dünyanın ilgi odağı haline getirdi. Geçtiğimiz yılki yarı maratonda kırılan rekor birçok habere konu oldu. Türkiye topraklarında kırılan ilk atletizm rekoru olarak tescillendi. Yine tüm dünyanın konuşacağı bir organizasyonu hayata geçirmek için hazırız. Bu eşsiz kenti daha enerjik, daha sağlıklı hale getirmek amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Fatih Çintimar: "65 ülkeden 650 üst düzey sporcunun burada yarışacak olması atletizm camiasını mutlu ediyor"

TAF Başkanı Fatih Çintimar bu yıl da bir dünya rekoru göreceklerine inandığını kaydederek şunları söyledi:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu organizasyonu en iyi şekilde organize etmek için her şeyi bir araya getirdi. Geçen yıl dünya rekorunun kırıldığı bir yarışmada yine dünya rekorlarına ev sahipliği yapacaktır diye düşünüyorum. Yarı maraton, 1 saatin altında koşacak 10 sporcunun bir araya geldiği büyük bir yarışma. Koşularda çok güzel dereceler çıkıyor ve atletizm ailesini mutlu ediyor. Bu maratonda elit atlet sayısının yüksek olması yarı maratonunun çok iyi organize edilmesinin sebebidir. Umarım Türk atletizminin gelişimi de aynı yönde devam edecek. 65 ülkeden 650 üst düzey sporcunun burada yarışacak olması atletizm camiasını mutlu ediyor. Bu maraton organizasyon anlamında mükemmelliği yakaladı. Bütün İstanbulluları bu organizasyonu izlemeye davet ediyorum."

Basın toplantısına video yayını ile katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un yaş ortalamasının Avrupa'dan daha genç olmasına rağmen diyabet ve obezite konusunda ciddi problem olduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle 16 milyon İstanbulluya spor yapabilmeleri için hizmetler ve etkinlikler sunmaya devam edeceğiz. Pandemi nedeniyle birçok organizasyon iptal edilirken biz İstanbul olarak durmadık, koşmaya devam ettik" ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen toplantı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

İstanbul Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
İstanbul Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
İstanbul Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
İstanbul Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
İstanbul Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
İstanbul Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
İstanbul Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
İstanbul Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
İstanbul Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
İstanbul Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İstanbul Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


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