İstanbul Yarı Maratonu'nu erkeklerde Alex Matata, kadınlarda Purity Gitonga kazandı / Video eklendi - Son Dakika
İstanbul Yarı Maratonu'nu erkeklerde Alex Matata, kadınlarda Purity Gitonga kazandı / Video eklendi

İstanbul Yarı Maratonu\'nu erkeklerde Alex Matata, kadınlarda Purity Gitonga kazandı / Video eklendi
19.04.2026 15:48  Güncelleme: 15:49
Bu yıl 21'incisi düzenlenen İstanbul Yarı Maratonu'nu erkeklerde Alex Matata, kadınlarda Purity Gitonga kazandı. Türk atlet Ali Kaya 1.00.12'lik derecesiyle erkeklerde üçüncü olarak kariyerinin en iyi derecesine ulaştı ve Türkiye şampiyonu oldu.

BU yıl 21'incisi düzenlenen İstanbul Yarı Maratonu'nu erkeklerde Alex Matata, kadınlarda Purity Gitonga kazandı. Türk atlet Ali Kaya ise 1.00.12'lik derecesiyle erkeklerde üçüncü oldu.

Dünya Atletizm Birliği'nin 'Gold Label' kategorisinde yer alan İstanbul Yarı Maratonu'nun bu yıl 21'incisi düzenlendi. Koşucular maratona Yenikapı miting alanından başlarken, sahil yolu Kennedy Caddesi boyunca Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci Işıklar, Eminönü'nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsü'nü geçtiler. Yarışa katılan isimler Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa Caddesi, Ayvansaray'dan sonra Haliç Köprüsü'ne varmadan Fatih ilçe sınırında "U" dönüşü yaparak ters istikamette aynı sahil yolunu izledi ve Yenikapı'da yarışı tamamladı.

Yarışı, erkeklerde Kenyalı atlet Alex Matata 1.00.01'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Alex Matata'nın ikiz kardeşi Charles Matata da 1 saat 1 saniyelik derecesiyle saliselerle ikinci oldu. Türk atlet Ali Kaya ise 1.00.12'lik derecesiyle koşuda üçüncü sırada yer aldı.

1.00.12'lik derecesiyle İstanbul Yarı Maratonu'nu üçüncü sırada tamamlayan Türk atlet Ali Kaya, kariyerinin en iyi derecesine ulaştı. Kaya, aynı zamanda Türkiye Yarı Maratonu Şampiyonası olarak da koşulan yarışta Türkiye şampiyonu oldu.

Sıralama ise şu şekilde:

1- Ali Kaya - 1: 00: 12

2- Ramazan Baştuğ - 1: 02: 21

3- Ömer Amaçtan - 1: 02: 52

Kadınlarda ise Kenyalı atlet Purity Gitonga 1.06.50'lik derecesiyle birinci, Etiyopyalı atlet Ftaw Zeray 1.06.57'lik derecesiyle ikinci, Güney Afrikalı atlet Glenrose Xaba 1.07.03'lik derecesiyle üçüncü sırada yarışı tamamladı.

Kadınlarda Türk atletlerin sıralaması şöyle:

1- Nursena Çeto - 1.11.27

2- Pınar Demir - 1.13.49

3- Yayla Kılıç Gönen - 1.16.37

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İstanbul Yarı Maratonu'nu erkeklerde Alex Matata, kadınlarda Purity Gitonga kazandı / Video eklendi - Son Dakika

