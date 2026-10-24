İstanbulspor'u Muğla'da yalnız bırakmadı: Deplasman tribününde bir baba ve iki çocuğu - Son Dakika
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İstanbulspor'u Muğla'da yalnız bırakmadı: Deplasman tribününde bir baba ve iki çocuğu

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İstanbulspor\'u Muğla\'da yalnız bırakmadı: Deplasman tribününde bir baba ve iki çocuğu
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasındaki Muğlaspor-İstanbulspor maçında deplasman tribününde yalnızca Yaşar Karataş ve çocukları yer aldı. 2017'den bu yana takımının maçlarına giden 37 yaşındaki taraftar, Kocaeli'den yola çıkıp İstanbul üzerinden uçakla Muğla'ya ulaştı. Karataş, 9 yaşındaki kızı Ravzanur ve 2 yaşındaki oğlu Göktuğ Alp'in ilk kez stadyum atmosferini yaşamasının kendisi için unutulmaz olduğunu söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Muğlaspor'un İstanbulspor'u konuk ettiği maçta sarı-siyahlı ekibin tek taraftarı Yaşar Karataş, karşılaşmayı iki çocuğuyla tribünden takip etti.

9 YILDIR DEPLASMAN DEPLASMAN GEZİYOR

İşi nedeniyle 2019'dan bu yana Kocaeli'de yaşayan 37 yaşındaki Karataş, 2017'den beri İstanbulspor'un iç saha ve deplasman maçlarına gidiyor.

Deplasman karşılaşmalarını genellikle tek başına izleyen Karataş, havanın güzel olmasını fırsat bilerek 9 yaşındaki kızı Ravzanur ve 2 yaşındaki oğlu Göktuğ Alp'i de Muğla'daki maça getirdi.

Kocaeli'den İstanbul'a, oradan da hava yoluyla Muğla'ya gelen Karataş, çocuklarıyla birlikte deplasman tribününde takımına destek verdi.

ÇOCUKLARIMA VERDİĞİM SÖZÜ TUTTUM

İstanbulspor sevgisinin mesafeleri aşmasını sağladığını belirten Yaşar Karataş, yaklaşık 9 yıldır takımının maçlarını tribünden takip ettiğini söyledi.

Deplasmanlara genellikle yalnız gittiğini anlatan Karataş, "Bu maçta deplasman tribününde taraftar olarak sadece ben ve çocuklarım vardık. Güzel havayı fırsat bilip çocuklarıma verdiğim sözü tutmak istedim. Maça gelmeyi çok istiyorlardı, bugüne kısmet oldu." dedi.

İstanbul'da doğup büyüdüğünü, aslen Çankırılı olduğunu dile getiren Karataş, çocuklarının ilk kez stadyum atmosferini yaşamasının kendisi için unutulmaz olduğunu ifade etti.

RAKİP TEKNİK DİREKTÖRE ÖVGÜ

İstanbulspor'un sezona istediği gibi başlayamadığını belirten Yaşar Karataş, devre arasında yapılacak takviyelerle takımın toparlanmasını umduğunu kaydetti.

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'tan övgüyle söz eden Karataş, "Yalçın hoca bizim için değerli. Bizde de emekleri çok. Kendisini tebrik ediyorum. Muğlaspor, ligde yeni olmasına rağmen gayet iyi. Muğlaspor camiasına da başarılar dilerim." diye konuştu.

Karataş, İstanbulspor'a desteğini sürdüreceğini belirtti.

Kaynak: AA
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