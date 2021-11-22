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İşte Galatasaray'ın yenilme nedeni - Son Dakika

İşte Galatasaray'ın yenilme nedeni

22.11.2021 17:24
İşte Galatasaray'ın yenilme nedeni

Öne geçtiği Fenerbahçe derbisini 2-1 kaybeden Galatasaray'a ilk golü atmak iyi gelmiyor. Aslan bu sezon ilk golü attığı Trabzonspor, Beşiktaş, Kasımpaşa maçlarında da skoru koruyamadı ve puan kaybetti.

Sarı-Kırmızılılar bu sezon ilk golü attığı karşılaşmaları kazanmakta güçlük çekiyor. Ligde 13 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi gören Aslan, öne geçtiği 8 maçın 4'ünde kayıp yaşadı.

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DERBİLER GİTTİ

Aslan, 2-0 öne geçtiği Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını beraberlikle bitirdi. Öne geçilen Beşiktaş ve Fenerbahçe derbileri yenilgiyle kapatıldı.

MAÇ ÇEVİRMEK DAHA RAHAT

Galatasaray, ligde ilk golü yediği 5 maçın 3'ünü çevirdi. Aslan geriye düştüğü Hatay ve Göztepe maçlarını 2-1 kazandı. Karagümrük maçı ise 1-1 sonuçlandı. Kayserispor maçı 3-0, Alanyaspor maçı ise 1-0 kaybedildi.

İşte Galatasaray'ın yenilme nedeni

Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İşte Galatasaray'ın yenilme nedeni - Son Dakika Spor


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