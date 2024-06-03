İsviçre, EURO 2024'te A Grubu'nda yer alacak - Son Dakika
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İsviçre, EURO 2024'te A Grubu'nda yer alacak

İsviçre, EURO 2024\'te A Grubu\'nda yer alacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Grubu'nda yer alacak İsviçre, ev sahibi Almanya, Macaristan ve İskoçya ile mücadele edecek. İsviçre, son organizasyonlardaki çıkışıyla dikkati çekiyor. Elemelerde ikinci olarak adını finallere yazdıran İsviçre, kadrosunda birçok önemli futbolcuyu bulunduruyor.

03.06.2024 11:15
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Grubu'nda yer alacak İsviçre, ev sahibi Almanya, Macaristan ve İskoçya ile mücadele edecek.

Orta Avrupa ülkesi, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024'te A Grubu'nda yer alacak. Türk asıllı teknik direktör Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre; Almanya, Macaristan ve İskoçya ile gruptan çıkmak için karşılaşacak.

Tarihinde daha önce 5 kez Avrupa Şampiyonası finallerinde yer alan İsviçre, son organizasyonlardaki çıkışıyla dikkati çekiyor. Kırmızı-beyazlı takım, 1996, 2004 ve 2008 Avrupa şampiyonalarında gruptan çıkamadı. 2012'ye katılamayan İsviçre, 2016'da son 16 turu, 2020'de ise çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Elemelerdeki performansı

İsviçre, EURO 2024'e elemelerde I Grubu'nu ikinci bitirerek geldi.

Teknik direktör Murat Yakın'ın öğrencileri, elemelerde Romanya, İsrail, Belarus, Kosova ve Andorra ile karşılaştı. Eleme grubunda 10 müsabakada 4 galibiyet, 5 beraberlik yaşayan İsviçre, 1 maçtan da yenilgiyle ayrıldı.

Grupta 17 puan toplayan İsviçre, ikinci olarak adını Avrupa Şampiyonası finallerine yazdırdı.

Kırmızı-beyazlılarda eleme etabında Zeki Amdouni, attığı 6 golle takımının vize almasında başrolü oynadı. Ruben Vargas ve Renato Steffen üçer, Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri ve Remo Freuler ikişer, Manuel Akanji, Silvan Widmer ve Cedric Itten ise birer gol kaydetti.

İsviçre'nin elemelerde aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Belarus-İsviçre: 0-5

İsviçre-İsrail: 3-0

Andorra-İsviçre: 1-2

İsviçre-Romanya: 2-2

Kosova-İsviçre: 2-2

İsviçre-Andorra: 3-0

İsviçre-Belarus: 3-3

İsrail-İsviçre: 1-1

İsviçre-Kosova: 1-1

Romanya-İsviçre: 1-0

TakımOGBMAYAv.P
1. Romanya106401651122
2. İsviçre1045122111117
3. İsrail104331111015
4. Belarus10334914-512
5. Kosova102531010011
6. Andorra10028320-172

Dikkati çeken futbolcuları

İsviçre Milli Takımı'nın kadrosunda Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen birçok futbolcu bulunuyor.

Kaleci konusunda Yann Sommer ve Gregor Kobel gibi üst düzey iki oyuncusu bulunan İsviçre'nin kadrosunda savunmada Manuel Akanji ve Fabian Schar, orta sahada Denis Zakaria, Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri, hücumda ise Breel Embolo, Noah Okafor ve Zeki Amdouni gibi yıldız oyuncular yer alıyor.

Kadro

Teknik direktör Murat Yakın'ın belirlediği EURO 2024 aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Yann Sommer (Inter), Yvon Mvogo (Lorient), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Marvin Keller (Winterthur), Pascal Loretz (Luzern)

Savunma: Ricardo Rodriguez (Torino), Fabian Schar (Newcastle United), Manuel Akanji (Manchester City), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Silvan Widmer (Mainz 05), Kevin Mbadu (Augsburg), Ulisses Garcia (Olimpik Marsilya), Cedric Zesigner (Wolfsburg), Leonidas Stergiou (Stuttgart), Aurele Amenda (Young Boys), Albuan Hajdari (Lugano), Bryan Okoh (Salzburg)

Orta saha: Granit Xhaka (Bayer Leverkusen), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), Remo Freuler (Bologna), Denis Zakaria (Monaco), Michel Aebischer (Bologna), Fabian Rieder (Rennes), Uran Bislimi (Lugano), Ardon Jashari (Luzern), Filip Ugrinic (Young Boys), Vincent Sierro (Toulouse)

Hücum: Breel Embolo (Monaco), Steven Zuber (AEK Atina), Ruben Vargas (Augsburg), Renato Steffen (Lugano), Noah Okafor (Milan), Zeki Amdouni (Burnley), Andi Zeqiri (Genk), Dan Ndoye (Bologna), Kwadwo Duah (Ludogorets), Joel Monteiro (Young Boys)

Maç takvimi

İsviçre'nin EURO 2024 A Grubu'nda oynayacağı maçların programı (TSİ) şöyle:

15 Haziran Cumartesi:

16.00 Macaristan-İsviçre (RheinEnergie)

19 Haziran Çarşamba:

22.00 İskoçya-İsviçre (RheinEnergie)

23 Haziran Pazar:

22.00 İsviçre-Almanya (Deutsche Bank Park)

Kaynak: AA

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