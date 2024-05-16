İtalya, Almanya'yı 3-1 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İtalya, Almanya'yı 3-1 Yendi

İtalya, Almanya\'yı 3-1 Yendi

FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta İtalya, Almanya'yı 3-1 yenerek galibiyetle ayrıldı. İtalya, VNL 2024 sezonundaki ikinci maçından galibiyetle ayrıldı. Antalya seyircisi önünde oynamanın keyfini çıkaran İtalya Milli Takımı oyuncuları mutluluklarını dile getirdi. Almanya ise VNL'deki ikinci maçından mağlup ayrıldı. Antalya etabındaki mücadeleler devam ediyor.

16.05.2024 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: Antalya

Hakemler: Erdal Akıncı, Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan)

Almanya: Kastner, Alsmeier, Stigrot, Cekulaev, Weitzel, Kindermann (Pogany, Stautz, Drewniok, Schölzel, Strubbe, Straube)

İtalya: Degradi, Danesi, Antropova, Bosetti, Bonifacio, Cambi (Omoruyi, Spirito, Fersino, Mingardi, Akrari)

Setler: 16-25, 16-25, 25-21, 22-25

Süre: 95 dakika (27, 21, 22, 25)

FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta İtalya, Almanya'yı 3-1 yendi.

Uluslararası Voleybol Federasyonunun (FIVB) Voleybol Milletler Ligi (VNL) organizasyonunun Antalya etabındaki kadınların ilk hafta mücadelelerinde üçüncü güne geçildi.

VNL 2024 sezonundaki ilk maçında 14 Mayıs'ta Polonya'ya 3-0 yenilen İtalya, Antalya etabındaki ikinci karşılaşmasından galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşadı.

İtalya Milli Takımı oyuncusu Ekaterina Antropova, karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada, "Çok güzel maçtı. Bizim için kazanmak önemliydi. Kazandığımız için mutluyuz. Antalya seyircisi önünde oynamak çok keyifli." değerlendirmesinde bulundu.

Milletler Ligi'ndeki ilk maçında dün Fransa'yı 3-0 yenen Almanya ise İtalya karşısında VNL'deki ikinci maçından mağlup ayrılmanın üzüntüsünü yaşadı.

Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda saat 17.00'de Bulgaristan- Romanya, saat 20.00'de Hollanda- Türkiye maçları yapılacak.

Organizasyonun Antalya etabındaki kadınların ilk hafta mücadeleleri, 19 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA

Antalya, Almanya, İtalya, Uluslararası, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İtalya, Almanya'yı 3-1 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 04:09:01. #1.12#
SON DAKİKA: İtalya, Almanya'yı 3-1 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement