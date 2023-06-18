İtalya, Hollanda'yı 3-2 mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi'ni 3'üncü tamamladı

Hollanda ile İtalya, Hollanda'nın Enschede kentindeki Twente Stadı'nda UEFA Uluslar Ligi 3'üncülük maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-2 kazanan İtalya, Uluslar Ligi'nde 3. oldu
İtalya, 6'ncı dakikada Federico Dimarco ve 20'inci dakikada Davide Frattesi'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Hollanda, 68'inci dakikada Steven Bergwijn'in golüyle farkı 1'e indirdi. 72'nci dakikada Chiesa'nın golüyle İtalya skoru 3-1'e getirdi. 89'uncu dakikada Georginio Wijnaldum'un golüyle Hollanda, farkı 1'e indirse de İtalya karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak Uluslar Ligi'ni 3'üncü tamamladı.
İtalya'da Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo 63'üncü dakikada Giacomo Raspadori'nin yerine oyuna girdi.
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