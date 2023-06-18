İtalya, Hollanda'yı 3-2 mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi'ni 3'üncü tamamladı - Son Dakika
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İtalya, Hollanda'yı 3-2 mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi'ni 3'üncü tamamladı

18.06.2023 20:16

İtalya, UEFA Uluslar Ligi 3'üncülük maçında Hollanda'yı 3-2 mağlup ederek turnuvayı 3'üncü olarak tamamladı. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan İtalya, Chiesa'nın golüyle skoru 3-1'e getirdi. Hollanda, son dakikalarda Wijnaldum'un golüyle farkı 1'e indirse de maçı çeviremedi. Galatasaraylı Zaniolo, 63'üncü dakikada oyuna dahil oldu.

Hollanda ile İtalya, Hollanda'nın Enschede kentindeki Twente Stadı'nda UEFA Uluslar Ligi 3'üncülük maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-2 kazanan İtalya, Uluslar Ligi'nde 3. oldu

İTALYA FİŞİ ERKEN ÇEKTİ

İtalya, 6'ncı dakikada Federico Dimarco ve 20'inci dakikada Davide Frattesi'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Hollanda, 68'inci dakikada Steven Bergwijn'in golüyle farkı 1'e indirdi. 72'nci dakikada Chiesa'nın golüyle İtalya skoru 3-1'e getirdi. 89'uncu dakikada Georginio Wijnaldum'un golüyle Hollanda, farkı 1'e indirse de İtalya karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak Uluslar Ligi'ni 3'üncü tamamladı.

ZANIOLO, 63'TE OYUNA GİRDİ

İtalya'da Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo 63'üncü dakikada Giacomo Raspadori'nin yerine oyuna girdi.

İtalya, Hollanda'yı mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi'nde 3. oldu
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İtalya, Hollanda'yı 3-2 mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi'ni 3'üncü tamamladı - Son Dakika
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