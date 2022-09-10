Inter ile Torino, İtalya Serie A'nın 6. haftasında Giuseppe Meazza'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Mücadelede Inter'e galibiyeti getiren golü 89. dakikada Marcelo Brozovic kaydetti. Hırvat yıldızın attığı golde Torino'nun Beşiktaş kadrosuna kattığı Emirhan İlkhan'ın ihmali sosyal medyada gündem oldu. 69. dakikada oyuna giren genç yıldız, maçın son anlarında gerçekleşen pozisyonda ceza sahası içerisinde vurabileceği topa ayağını uzatmadı ve direk dibinden Brozovic golü buldu.
Inter'de Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladığı maçta 77 dakika sahada kaldı. Torino'da Emirhan İlkhan ise 69. dakikada oyuna girdi. Bu sonucun ardından Inter 12 puanla 4. sırada yer aldı. Torino 10 puanda kaldı.
Son Dakika › Spor › Emirhan İlkhan'ın Inter maçındaki hareketi Torino taraftarını çileden çıkardı - Son Dakika