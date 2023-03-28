İtalya'dan dikkat çeken iddia: Beşiktaş'ın başkan adayı, takımın başına Pirlo'yu geçirmek istiyor - Son Dakika
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İtalya'dan dikkat çeken iddia: Beşiktaş'ın başkan adayı, takımın başına Pirlo'yu geçirmek istiyor

28.03.2023 15:35

İtalyan basını, Beşiktaş'ın seçime gidebileceğini öne sürerken, başkan adaylarından birinin takımın başına Andrea Pirlo'yu getirmek istediğini yazdı. Ayrıca, İtalyan hocanın röportajının da yer aldığı haberde Pirlo, Fatih Karagümrük'ün kendisine yeni sözleşme teklif ettiğini ifade ederken, Juventus'tan teklif gelmesi durumunda eski takımına geri döneceğini açıkladı.

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Türkiye günlerinden bahsetti. Öte yandan İtalyan basını, Pirlo için bomba bir iddiada da bulundu.

PİRLO İÇİN BEŞİKTAŞ İDDİASI

Beşiktaş'ın seçime gidebileceğini iddia eden La Gazzetta dello Sport, başkan adaylarından birinin takımın başına Andrea Pirlo'yu getirmek istediğini öne sürdü. Club Brugge ve Girona'nın da İtalyan hoca için nabız yokladığı belirtildi.

"DOĞRU YERDE OLMAYA DİKKAT EDİYORUM"

Fatih Karagümrük'ün kendisine sözleşme teklif ettiğini belirten Pirlo, "Bence bunu sezon sonunda konuşmak daha doğru olacaktır. Kariyerimin gelişimi açısından doğru yerde olmaya dikkat ediyorum." ifadelerini kullandı.

"JUVENTUS'A DÖNMEYİ İSTERİM"

Eski takımı Juventus için de konuşan Pirlo, "Juventus ile oldukça iyi ilişkilerim var. Oradaki eski çalışanlarla halen haberleşiyoruz. Hatta geçenlerde Andrea Agnelli ile görüştük. Juventus gibi üst düzey bir kulübe dönmeyi tabii ki isterim." dedi.

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Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İtalya'dan dikkat çeken iddia: Beşiktaş'ın başkan adayı, takımın başına Pirlo'yu geçirmek istiyor - Son Dakika


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