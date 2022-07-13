İtalyan basketbolcu Alessandro Gentile balkondan aşağı düştü! Bilincini kaybetti

İtalyan yıldız Alessandro Gentile'nin tatili kabusa döndü. Tatil yapmak için ev kiralayan ve balkonunda arkadaşlarıyla sohbet eden Gentile, dayandığı korkuluğun kırılmasının ardından 4 metre aşağı düştü.

2 OMURUNDA ÇATLAK TESPİT EDİLDİ

La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre, kaza anında bilincini yitiren ve hastaneye kaldırılan Gentile'nin, 2 omurunda çatlak olduğu ve 4 ay salonlardan uzak kalacağı öğrenildi.

INSTAGRAMDAN AÇIKLAMA YAPTI

Oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedavi için İtalya'ya geleceğim. Benim için bir düşüncesi veya mesajı olan herkese teşekkür ediyorum ve endişelendiğiniz için üzgünüm" dedi.