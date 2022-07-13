İtalyan yıldız Alessandro Gentile'nin tatili kabusa döndü. Tatil yapmak için ev kiralayan ve balkonunda arkadaşlarıyla sohbet eden Gentile, dayandığı korkuluğun kırılmasının ardından 4 metre aşağı düştü.
La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre, kaza anında bilincini yitiren ve hastaneye kaldırılan Gentile'nin, 2 omurunda çatlak olduğu ve 4 ay salonlardan uzak kalacağı öğrenildi.
Oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedavi için İtalya'ya geleceğim. Benim için bir düşüncesi veya mesajı olan herkese teşekkür ediyorum ve endişelendiğiniz için üzgünüm" dedi.
Son Dakika › Spor › İtalyan basketbolcu Alessandro Gentile balkondan aşağı düştü! Bilincini kaybetti - Son Dakika