Fatih Terim'in "Sınırsız bütçem olsa onu alırdım" dediği Milan'ın yıldızı Leao, satılmak üzere! - Son Dakika
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Fatih Terim'in "Sınırsız bütçem olsa onu alırdım" dediği Milan'ın yıldızı Leao, satılmak üzere!

22.03.2023 17:27

İtalyan futbol devi Milan, Fatih Terim'in, "Sınırsız bütçem olsa onu takımıma alırdım" açıklamasında bulunduğu Portekizli futbolcu Rafael Leao'yu ikna edemezse satmak zorunda kalacak. 2024 yılında sözleşmesi bitecek olan Leao'nun yeni sözleşme için 7.5 milyon Euro imza parası istediği aktarıldı.

Milan'daki performansıyla dikkat çeken Rafael Leao, İtalyan devi ile yolları ayırabilir. 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatmak için harekete geçen Milan, bundan sonuç alamazsa yıldız ismi yazın satışa çıkaracak.

7.5 MİLYON EURO İSTİYOR

Sözleşmesi 2024'te sona erecek Leao, Milan'dan 7.5 milyon euro artı imza parası istedi. Oyuncu ile görüşmeler devam ediyor. Milan, Portekizli yıldız ile anlaşma sağlayamaması halinde, futbolcu için yazın gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Fatih Terim, 'Sınırsız bütçem olsa onu alırdım' demişti! Milan, Leao'yu satmanın eşiğinde

LEAO, FATİH TERİM'DEN ÖVGÜ ALMIŞTI

Fatih Terim geçtiğimiz günlerde Leao ile ilgili olarak, "Rafael Leao'nun hiçbir eksiği yok. Ondan şüphesi olanlar geçen sezon oynadığı kritik maçları izleyebilir. Harika bir tekniği var ve sahada her zaman doğru kararı veriyor. Süratine hayranım. Sprinter hızını top kontrolüyle birleştirebiliyor. 100 milyon euro gibi rakamların kolayca harcanabildiği günümüz futbolunda sınırlı bütçem olsa ilk transfer edeceğim oyuncu olurdu.

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Son Dakika Spor Fatih Terim'in 'Sınırsız bütçem olsa onu alırdım' dediği Milan'ın yıldızı Leao, satılmak üzere! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Terim'in "Sınırsız bütçem olsa onu alırdım" dediği Milan'ın yıldızı Leao, satılmak üzere! - Son Dakika
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